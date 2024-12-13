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Индексная книга (каталог) CNews*
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Робототехника Собакоробот Робособака Роботы собаки Киберсобака Robotic dogs



13.12.2024 МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки 1
05.12.2024 Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях 2
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
11.10.2024 Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
03.10.2024 3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах 1
02.07.2024 Впервые в России в шахте испытали робособаку 1
26.06.2024 «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон 2
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
26.11.2012 Фукусиму будут исследовать роботы-собаки 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 16
8213 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
Газинформсервис - ГИС 272 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 16
Microsoft Corporation 24625 5
Oracle Corporation 6688 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
SAP SE 5279 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 3
Unitree Robotics 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Intel Corporation 12197 2
Adobe Systems 1549 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
DEEP Robotics 4 2
Информзащита 756 1
Telegram Group 1983 1
Ростелеком 9701 1
Broadcom - VMware 2359 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Softline - Софтлайн 2811 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Toshiba Corporation 2927 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Лента - Сеть розничной торговли 2080 17
РЖД - Российские железные дороги 1903 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Абсолют Банк 230 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 6 2
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Ренессанс Страхование 160 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
LEGO 244 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 16
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 31 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 15
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
НКТ - Р7-Офис 380 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
Microsoft Windows 15657 4
Linux OS 9937 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Office 3734 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Google Android 13994 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1408 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Skype 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Натрусов Артем 284 16
Шадаев Максут 1009 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 205 16
Сотин Денис 205 16
Сергеев Сергей 138 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Меденцев Константин 97 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 70 16
Пустарнаков Роман 45 16
Кубарев Алексей 52 16
Шойтов Александр 78 16
Верисов Михаил 22 16
Харитонов Дмитрий 50 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тятюшев Максим 97 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 296 15
Панченко Иван 138 2
Труненков Сергей 35 2
Ложкин Руслан 34 2
Каинов Илья 9 2
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Европа 21768 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Украина 7608 3
Азия - Азиатский регион 5529 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Ближний Восток 2943 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Болгария - Республика 772 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Сербия - Республика 336 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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