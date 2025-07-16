В центре Москвы открылся Qubot — первый и единственный в России шоурум-магазин робототехники и ИИ

В центре Москвы открылся Qubot — первый и единственный в России шоурум-магазин робототехники и ИИ. Они ходят, говорят, танцуют и подают лапу. Теперь это можно увидеть своими глазами — прямо в центре Москвы. Об этом CNews сообщили представители Qubot.

Qubot — первый в стране интерактивный шоурум роботов, где каждый может встретиться с технологиями будущего: от гуманоидов и робособак до умных официантов, экзоскелетов и эмоциональных GPT-компаньонов. Посетители смогут не просто посмотреть на роботов, а пообщаться с ними, протестировать функции и убедиться — искусственный интеллект уже вошел в нашу повседневную жизнь.

В шоуруме Qubot представлены как передовые инженерные образцы, так и решения, адаптированные под повседневные задачи. Прямо сейчас в шоуруме можно познакомиться с этими моделями.

В центре Москвы открылся шоурум-магазин робототехники и ИИ

Гуманоидные роботы (исследования, сервис, образование). Unitree G1 – робот, имитирующий движения человека. Оснащен системой зрения, стабилизацией и ИИ для обучения. Подходит для исследований, сервиса и образовательных задач (цена под заказ от 1.92 млн руб.). Robosen K1 – обучаемый робот с двумя режимами: от простых жестов до программирования. Хороший вариант для подростков и начинающих разработчиков (цена под заказ от 49 тыс. руб.).

Роботы-собаки (автономные, исследовательские, развлекательные). Unitree Go2 Air – легкая и быстрая модель с лидаром, выполняет голосовые команды и останавливается при обнаружении людей. Безопасна для дома и публичных мест (цена под заказ от 220 тыс. руб.). Loona Pet Bot – домашний робот для семей с питомцами. Помогает в уходе за любимцами в отсутствие хозяев (цена под заказ от 64,99 тыс. руб.)

Роботы-компаньоны (общение, эмоциональная поддержка). Weilan Babyalpha A2 – собака с GPT, распознает эмоции, поддерживает диалоги на разных языках и отображает реакции на экране. (цена под заказ от 149 тыс. руб.)

Eilik и Emo – маленькие роботы с GPT, реагируют на прикосновения и адаптируются к привычкам пользователя (цена под заказ от 17,34 тыс. руб.)

Robert – детский развлекательный робот: танцует, играет и реагирует на голос. (цена под заказ от 5,79 тыс. руб.)

Сервисный робот (доставка, обслуживание). Pudu KettyBot Pro – робот-официант с двумя экранами. Принимает заказы, доставляет еду и показывает рекламу в кафе и отелях (цена под заказ от 490 тыс. руб.)

Экзоскелет (физическая поддержка). Hypershell Pro X – устройство для снижения нагрузки при ходьбе и беге. Поддерживает до 30 кг, работает до 25 км без подзарядки. Подходит для туризма и работы. (цена под заказ от 159 тыс. руб.).