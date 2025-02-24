Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

KEYi Tech



24.02.2025 Будущее уже наступило: Red Solutions представляет Loona — умного робота-друга 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

KEYi Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Boston Dynamics 39 1
ДОК 829 1
Unitree Robotics 7 1
DEEP Robotics 4 1
Xiaomi 1753 1
Sony 6552 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12527 1
Док-станция - Docking station 528 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3471 1
Микрофон - Microphone 2517 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1804 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1028 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 262 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3419 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13856 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 259 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1084 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 843 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10018 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6068 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1926 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1049 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1764 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
Boston Dynamics - AlphaDog 14 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 62 1
LG RoboSense 6 1
OpenAI ChatGPT 357 1
Xiaomi Cyberdog - серия собак-роботов 2 1
KEYi TECH - PetBot Loona 1 1
Google Android 14068 1
Apple iOS 7847 1
Linux OS 10023 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1584 1
Английский язык 6659 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Зоология - наука о животных 2644 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 606 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще