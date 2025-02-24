KEYi Tech
|24.02.2025
|Будущее уже наступило: Red Solutions представляет Loona — умного робота-друга 1
|11.05.2024
|Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1
KEYi Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Boston Dynamics 39 1
|ДОК 829 1
|Unitree Robotics 7 1
|DEEP Robotics 4 1
|Xiaomi 1753 1
|Sony 6552 1
|Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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