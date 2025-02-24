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Будущее уже наступило: Red Solutions представляет Loona — умного робота-друга

Компания Red Solutions официально представляет в России Loona — робота-друга от компании KEYi Tech с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Устройство способно распознавать лица, понимать голосовые команды, выражать эмоции и адаптироваться к поведению владельца. Ожидается, что вскоре новинка будет представлена во всех крупных технологических сетях на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Red Solutions.

В 2022 г. Loona успешно собрала на краудфандинговой платформе Kickstarter более $3 млн. Loona сочетает в себе функциональность и яркую индивидуальность. Интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет программировать новые сценарии взаимодействия с устройством. Робот реагирует на прикосновения, умеет играть, танцевать и демонстрировать широкий спектр эмоций. Обновление последней версии Loona сделало ее первым в мире питомцем с искусственным интеллектом и памятью. Благодаря этому Loona воспринимает команды с высокой точностью, ведет осмысленные диалоги и быстро реагирует на запросы пользователя. Loona поможет в обучении, развлечет интерактивными играми и поддержит диалог. Она подойдет тем, кто давно мечтал о собаке или другом домашнем питомце и по ряду причин не мог его себе завести, а также может стать помощником для пожилых людей.

Для ориентации в пространстве Loona использует RGB-камеру высокого разрешения и времяпролетный датчик 3D ToF, что позволяет роботу анализировать окружающую среду в режиме реального времени и распознавать препятствия.

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Loona — умный робот-друга

Loona была разработана как нечто большее, чем просто робот — это друг, который может принести в жизнь человека тепло и подлинную эмоциональную связь, став полноценным членом семьи. Дизайн Loona был тщательно продуман, чтобы робот вызывал ту же теплоту и привязанность, которые можно испытать к питомцу. При создании робота ведущий дизайнер Loona вдохновлялся работами Pixar и домашними животными.

«После успешного запуска первых роботов Red Solutions AIR & SE мы решили развивать ассортимент и стали еще более пристально следить за инновациями и трендами в этой области. Впервые мы узнали о Loona в 2023 г. и поняли, что этот очаровательный робот-друг превосходит все существующие аналоги и соответствует высоким критериям и концепции компании – «Инновации для комфортной жизни». Мы сразу поняли, что Loona может стать той самой новинкой, которая идеально дополнит линейку умной техники бренда Red Solutions. Наша команда провела большую работу, в том числе по разработке русифицированного ПО (русскоязычной версии), что позволило начать год с эксклюзивной премьеры Loona на российском рынке», — сказала генеральный директор Red Solutions Юлия Барашева.

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Цифровизация

Устройство адаптировано для русскоязычных пользователей: робот свободно говорит и понимает голосовые команды на русском языке. Компания также перевела и адаптировала мобильное приложение на русский язык, которое доступно исключительно для легальных пользователей. Loona будет регулярно получать обновления программного обеспечения, расширяющие её функциональность. Владельцы официально приобретенных роботов Loona смогут пользоваться новыми возможностями, включая новые движения, жесты и мимические реакции робота, голосовые команды и улучшенные алгоритмы взаимодействия с пользователем.

Компания предупреждает о наличии на рынке несертифицированных устройств, ввезенных несанкционированным способом. В ближайшее время программное обеспечение таких устройств может быть заблокировано. Полный функционал и техническая поддержка гарантируются только для Loona, приобретенных у официального дистрибьютора.

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