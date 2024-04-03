В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами

В Испании тестируют полицейскую собаку-робота. Сотрудники из полиции будут используют технологию 5G для того, чтобы дистанционного управлять роботом, анализировать изображения и выявлять опасные ситуации на дорогах.

Внедрение робота

В испанской Малаге тестируют полицейскую собаку-робота, его разработали местные инженеры. Процесс разработки занял два года. В апреле 2024 г. роботом будут управлять дистанционно. Данная разработка была создана при помощи испанской полиции.

Как передает издание Reuters, робот будет выявлять нарушения правил дорожного движения (ПДД). Робопес также может оповещать, где запрещено движение автомобилей, скутеров или другого транспорта. Со временем такие робопсы могут появиться и в других городах страны.

Собака-робот весит 35 кг и оснащена пятью видеокамерами, а также шестью датчиками. В 2025 г. в нее внедрят искусственный интеллект (ИИ), чтобы она выполняла задачи самостоятельно. Физическую часть робота изготовила компания Alisys, а Институт технологий и программного обеспечения в составе Университета Малаги отвечал за разработку системы управления, которая включает средства связи и обеспечения питания робота. Робопес весит приблизительно 35 кг. В общей сложности на работе задействованы пять видеокамер для оценки ситуации в пространстве.

Со слов разработчиков платформа управления роботом использует технологию 5G. Эта высокоскоростная связь и малые задержки улучшают мобильность робота, расширяя его возможности для анализа изображений и обнаружения потенциально опасных ситуаций в режиме реального времени. Данный шаг в интеграции технологий в меры общественной безопасности является частью программы модернизации правоохранительных органов и протоколов.

Преимущества технологии

Полицейские роботы призваны сделать остановки, аресты и другие напряженные ситуации менее опасными. Они помогают полицейским во всем: от наблюдения до расчистки завалов на местах аварий и детонации бомб.

Aiartgenerator Полицейские в Испании взяли на вооружение роботизированную собаку, которая патрулирует улицы и следит за правилами дорожного движения

В 2019 г. полиция города Новато вместо человека отправила робота, чтобы доставить сотовый телефон для переговоров, для безопасного реагирования на противостояние с поджигателем. Это лишь одна из бесчисленных историй с участием полицейских роботов, которые становятся все более популярными. Роботы стали эффективным инструментом борьбы с преступностью, позволяющим экономить как труд, так и жизни людей.

Полицейские роботы не слишком отличаются от других типов роботов, поскольку все они используют ИИ, машинное обучение и IoT для выполнения своих задач. Основное отличие полицейского робота от сервисного в том, какие задачи они запрограммированы выполнять. Полицейские роботы, используемые правоохранительными органами и государственными учреждениями, запрограммированы на остановку транспорта на основе моделей вождения, использование распознавания лиц для обнаружения преступников и даже предотвращения мошенничества.

Сочетание робототехники с технологией самостоятельного вождения может позволить полицейским автомобилям автономно останавливать водителей и выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения - и все это без присутствия офицера полиции. Некоторые полагают, что это может уменьшить количество остановок на дорогах, связанных с заполнением квот на штрафы, а может быть, и просто с подозрительностью людей. Роботы в полиции являются предметом активных исследований и разработок в разных странах и организациях.

По данным издания El Jueves, роботизированная полиция может принести в Испанию потенциально большие выгоды в плане равенства, конфиденциальности и безопасности - как для полиции, так и для граждан. Вероятность остановки будет определяться исключительно данными о поведении водителя, а не какими-либо предубеждениями.

Недостатки применения

Некоторые опасаются, что роботы могут принести больше вреда, чем пользы. Даже полиция Нью-Йорка отменила использование Digidog от компании Boston Dynamics в 2021 г., получив отпор со стороны общественности и государственных чиновников.

Хотя роботам и не свойственна расовая предвзятость, это не означает, что технология ИИ, лежащая в их основе, совершенна. На самом деле, как выяснила канадская ученая в области информатики из Технологического института Джорджии (MIT) Джой Буоламвини (Joy Buolamwini), технология далеко не совершенна. Буоламвини добавила, что те, кто с большей вероятностью может стать мишенью для полиции, меньше всего представлены в базе данных распознавания лиц, что подвергает их повышенному риску быть неправильно идентифицированными как подозреваемые в преступлении.

На 2024 г. роботы и роботизированные технологии могут сталкиваться с техническими и финансовыми ограничениями, которые могут снижать их эффективность и надежность. Роботы могут нарушать приватность и надзор за гражданами, если они будут использоваться без должного разрешения, контроля и согласия. Роботизированные технологии могут вызывать сопротивление и недовольство сотрудников полиции, которые могут чувствовать себя под угрозой, заменяемыми роботами.

Роботы и роботизированные технологии могут не иметь эмоций и интуиции, которые являются важными факторами для успешной работы полицейского. Это может приводить к ошибкам, недопониманию или конфликтам с людьми, которые могут требовать эмпатии, сочувствия от полицейского.

Технология требует изменение в законодательстве

По информации издания Reuters, вопрос о роботах в правоохранительных органах должен касаться не только полиции, но и населения. Людей, которых полиция должна защищать и обслуживать, и инструментов, включая роботов, которые они используют в своей работе.

Профессор права Калифорнийского университета в Дэвисе Элизабет Джох (Elizabeth Joh) рассказала о том, что даже если использование роботов пока еще только концепция, адвокаты могут предвидеть, какие юридические и политические проблемы могут возникнуть. Во-первых, насколько люди должны быть «в теме», то есть сохранять определенную степень вовлеченности в процесс использования роботов-полицейских? Во-вторых, насколько сильное принуждение люди должны разрешить роботам-полицейским? В-третьих, как использование роботов-полицейских может повлиять на правовые определения, такие как разумная сила? В-четвертых, будет ли использование роботов-полицейских еще больше усиливать социальное неравенство в работе полиции? И наконец, как мы можем выработать единый подход к полицейским роботам? Вопросы не столько в том, хотят ли люди, чтобы робототехника была задействована в различных сферах жизни, сколько в том, как это лучше сделать.

Существующие аналоги в России

Российская компания «Промобот», производитель одноимённых сервисных роботов, представила новый продукт - робота-патрульного «Скорпион». Изобретение презентовали на Заседании Коллегии МВД в Москве в феврале 2021 г. Робот создан для патрулирования территории и охраны правопорядка в уличных и промышленных условиях. Для этого «Скорпион» оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и системой навигации.

Со слов разработчиков из «Промобот», российский робот способен передвигаться в антропоморфной среде: по лестницам, бордюрам, а также по снегу, песку, грязи и воде. Это позволяет ему патрулировать объекты с неоднородной местностью - заводы и предприятия, заповедники и улицы городов.

Робот использует лазерный сканер для построения карты, ультразвуковые датчики для определения препятствий, а также GPS или ГЛОНАСС для локализации в пространстве. Благодаря этому, «Скорпион» может управляться удаленно, так и работать в полностью автономном режиме.