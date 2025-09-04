Ctrl2Go SmartAdviser

Разделы

04.09.2025 Navicon и Ctrl2GO стали партнерами 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
02.11.2022 Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022 1
14.09.2022 Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК 1
15.03.2022 Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК 1

Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 4
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 49 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4326 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Huawei 4109 1
Lenovo Group 2323 1
Dell Technologies - Dell Computer 2144 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1063 1
8704 1
Oracle Corporation 6801 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 178 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 188 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 602 1
Газинформсервис - ГИС 348 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 444 1
Т1 Иннотех 187 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 537 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1145 1
РЖД - Российские железные дороги 1966 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Лента - Сеть розничной торговли 2211 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 496 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 63 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
УГМК - УГОК - Учалинский ГОК - Учалинский горно-обогатительный комбинат 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4644 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2087 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3254 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 363 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 351 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 767 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3410 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2321 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1238 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 449 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 806 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 861 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2612 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21469 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9874 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 841 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4591 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6042 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12035 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11665 1
Умные платформы 1810 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1139 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11056 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2976 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1471 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5598 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1501 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4364 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1247 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4309 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1545 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12688 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 3
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5639 1
Microsoft Windows 16114 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1033 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 1
Linux OS 10609 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
НКТ - Р7-Офис 439 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 496 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 46 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1926 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 18 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1421 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 60 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Перегудов Денис 4 2
Натрусов Артем 300 1
Петров Михаил 138 1
Шадаев Максут 1100 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 303 1
Абакумов Евгений 212 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 160 1
Панченко Иван 152 1
Горяйнов Андрей 53 1
Свиридов Владимир 28 1
Масенков Владислав 10 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Дмитриев Александр 47 1
Богданов Андрей 43 1
Свинцов Андрей 48 1
Меденцев Константин 98 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 77 1
Урсу Юрий 5 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 84 1
Пустарнаков Роман 47 1
Кубарев Алексей 56 1
Шойтов Александр 95 1
Верисов Михаил 25 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Веселов Андрей 21 1
Бабкин Николай 24 1
Мотылев Дмитрий 1 1
Бойченко Дмитрий 1 1
Труненков Сергей 35 1
Немченков Сергей 11 1
Королёв Дмитрий 27 1
Мнев Игорь 17 1
Ноян Ольга 10 1
Тятюшев Максим 145 1
Волошин Владимир 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1118 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3114 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2613 1
Америка Латинская 1860 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 799 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 706 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9361 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2660 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5896 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
Образование в России 2471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4157 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6075 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 217 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2479 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 186 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1282 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3241 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 852 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1393 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 671 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5183 1
Зоология - наука о животных 2741 1
Аудит - аудиторский услуги 2942 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3095 1
Льготы - Льготные кредиты 151 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Металлы - Золото - Gold 1180 1
Импортозамещение - параллельный импорт 541 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2327 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 535 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 2
CNews AWARDS - награда 534 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
