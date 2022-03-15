Ctrl2go Solutions создаст цифрового советчика по обогащению для Учалинского ГОК

Ctrl2go Solutions (входит в группу Ctrl2go), разработчик и поставщик цифровых решений для управления оборудованием, процессами и людьми на промышленных предприятиях, объявила о заключении договора с Учалинским горно-обогатительным комбинатом о внедрении решения Smartadviser.

Smartadviser – решение класса «цифровой советчик». Интеллектуальный программный комплекс помогает управлять технологическими процессами непрерывных производств и принимать решения на основании исторических данных и данных телеметрии, получаемых в реальном времени. Smartadviser применяется для оптимизации и повышения эффективности технологических процессов, в частности процессов обогащения, на предприятиях в металлургии и горнодобывающей отрасли.

Цель внедрения Smartadviser на обогатительной фабрике Учалинского ГОК – стабилизация и повышение эффективности процесса обогащения медно-цинковых руд и прогнозирование объемов выхода концентратов. Цифровой советчик будет применяться для минимизации потерь ценных компонентов меди.

«Цифровой советчик ускорит принятие решений и снизит вероятность ошибок при ведении процесса флотации операторами, также позволит прогнозировать показатели обогащения при изменении параметров процесса. Этот проект реализуют в рамках программы цифровой трансформации УГМК», – сказал начальник обогатительной фабрики Дмитрий Бойченко.

В рамках проекта эксперты и инженеры-разработчики Ctrl2go Solutions выполнят поставку и внедрение контрольно-измерительного оборудования в производственную цепочку комбината, а также разработают и внедрят интеллектуальную систему, которая будет собирать и накапливать технологические данные и предоставлять рекомендации по управлению процессом обогащения на основании собранной информации.

Специфика проекта заключается в том, что на Учалинской обогатительной фабрике осуществляется переработка нескольких типов руд с разным содержанием ценного компонента. Внедряемое решение должно учитывать это, постоянно анализировать множество параметров, которыми обусловлено разнообразие сырья, и быть способным к быстрому изменению рекомендаций в зависимости от типа руды.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

По результатам внедрения УГОК планирует увеличить показатели извлечения меди и контролировать технологические потери.

«Применение цифровых советчиков в таких сложных процессах как обогащение способно значительно стабилизировать флотацию и одновременно прогнозировать качество получаемого концентрата. Мы убеждены, что система цифрового советчика, в основе которой лежит базовая автоматизация и полный набор технологических данных, даст гарантированный эффект, – сказал Дмитрий Мотылев, руководитель бизнес-юнита «Металлургия и горнодобывающая промышленность» компании Ctrl2go Solutions. – Кроме того, важно, что мы реализуем проект по принципу «все из одних рук»: базовая автоматизация и цифровое решение, разработанное в России – это позволит быстрее завершить работу и избежать накладок при взаимодействии разных компонентов решения».

«На примере использования аналогичных решений на других ГОК мы видим, что цифровой советчик является современным инструментом для специалистов обогатительной фабрики, который помогает повысить эффективность управления технологическим процессом флотации, при этом существенно снижая зависимость итогового результата от влияния человеческого фактора», – сказал Владислав Масенков, руководитель направления интеллектуальных систем в производственных процессах холдинга УГМК, в который входит Учалинский ГОК.

Проект рассчитан на 1,5 года и предполагает несколько этапов работ: после дооснащения предприятия контрольно-измерительными приборами будет осуществлена разработка и адаптация функционала Smartadviser для работы на комбинате, а затем будет запущена опытно-промышленная эксплуатация решения.