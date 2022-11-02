Ctrl2GO показала цифровой комплекс для мониторинга рабочих SmartTeam на CNews FORUM 2022

Компания Ctrl2GO, российский разработчик индустриальных цифровых решений, представила свои продукты на прошедшем 1 ноября 15 ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра».

На выставке компания продемонстрировала свой цифровой комплекс для мониторинга рабочего персонала SmartTeam и носимые устройства, которые используются для сбора данных о перемещениях, активности и состоянии здоровья сотрудников — умные часы и умную футболку.

Кроме того, Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO, выступил с докладом «Как повысить эффективность труда и промбезопасность на предприятиях госсектора с помощью цифровых решений». Спикер рассказал о том, как цифровые инструменты помогают решать проблемы контроля персонала, повышать уровень производительности труда и безопасности рабочих на производстве и в строительстве. На примере комплекса SmartTeam было показано, как можно выявить 100% простоев сотрудников и предупреждать инциденты, приводящие к авариям и травмам. Слушатели также узнали о реальных проектах по внедрению мониторинга персонала в России и за рубежом, типовых сценариях, которые применяют промышленные компании, технических особенностях и результатах для бизнеса.

Отдельно Денис Перегудов упомянул о других продуктах Ctrl2GO Solutions: интеллектуальном комплексе для повышения эффективности технологических процессов SmartAdviser и системе онлайн-мониторинга и предиктивного анализа состояния промышленного оборудования SmartDiagnostics.

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз Безопасность

SmartAdviser помогает сотрудникам, отвечающим за техпроцесс: дает им рекомендации по управлению оборудованием и планированию, следит за соблюдением требований к процессу и позволяет прогнозировать его результат.

SmartDiagnosics позволяет управлять надежностью оборудования и не допускать отказов, аварий и простоев за счет выявления неисправностей еще на этапе их возникновения.