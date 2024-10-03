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3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах

3Logic Group представляет обновленную модель промышленной робособаки Unitree B2. Теперь робот перемещается на колесах, став устойчивее и энергоэффективнее. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Флагманский робот Unitree B2 поставляется в двух вариантах. В классической конфигурации он передвигается, шагая. Лапы робота могут быть заменены на колесные опоры. При этом удается сократить износ деталей и в два раза повысить энергоэффективность устройства, благодаря сбалансированному скольжению по поверхностям. На колесных опорах B2 сохраняет способность забираться на уступы высотой 25 см и углом наклона 45°.

Особенности роботизированной платформы Unitree B2: замена лап на пневматические колеса и обратно; скорость до 22 км/ч — высокий показатель среди промышленных роботов; степень защиты IP67 — внутренние компоненты надежно защищены от грязи и влаги; время работы до 6 часов в зависимости от нагрузки.

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3Logic Group
3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах

Робот опционально оснащается модулем для обработки ИИ. С его помощью платформа быстрее обучается, точнее выстраивает маршрут и оптимизирует алгоритмы стабилизации.

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Основная сфера применения B2 — инспекция промышленных объектов и проведение геодезических работ. Платформа также может быть использована командами исследований и разработок. Функциональность робота может быть расширена — новые сценарии программируются на C++ и Python на базе открытой платформы ROS.

«Робот Unitree B2 разработан специально для промышленности, и в первую очередь мы дали его оценить экспертам реального сектора. Представители разных отраслей отметили эффективность и сверхстабильность этой платформы, что подтверждают и наши тесты. Технологии ИИ оптимизируют движения робота. Unitree B2 является готовым и надежным решением для задач промышленности: инспекции и мониторинга объектов, проведения геодезических работ. Наши инженеры интегрируют допоборудование и модули полезной нагрузки, чтобы расширить функционал робоплатформы для заказчика», — сказал Илья Каинов, руководитель направления роботизированных систем 3Logic Group.

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