CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2023, который пройдет 1 ноября 2023 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Импортозамещение года»; «Технология года» и «Цифровая безопасность».

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1500 гостей мероприятия.

CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа. 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов поздравляет Дмитрия Чурсина, замгендиректора «Программного Продукта», и Дмитрия Скачкова, директора департамента цифрового развития Минтранспорта, с получением CNews Awards CNews FORUM активно освещали федеральные телеканалы, информагентства и деловые СМИ Глава Минцифры Максут Шадаев осмотрел выставку CNews FORUM Дмитрий Трофимов, управляющий директор Сбербанка, получил CNews Awards за продукт «Цифровая трансформация как сервис» Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут», получил CNews Awards за создание платформы Low-code Максим Тятюшев, гендиректор СберТеха, представил платформенный подход в импортозамещении Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей, и Виталий Шаев, директор центра компетенций «Р7-Офис», получили CNews Awards в номинации «Продукт года на базе российских технологий» Марина Слесаренко, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами «1С», рассказала о возможностях ERP-системы «1С:Предприятие» Дмитрий Харитонов, гендиректор «Иннотеха», получил награду CNews за цифровую банковскую платформу Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Ланита», рассказал о работе своей компании в новых условиях Победителя в номинации «Цифровая безопасность» выбирали голосованием участников CNews FORUM Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками Газинформсервиса, партнера номинации «Цифровая безопасность», поздравил Алексея Кубарева, руководителя отдела развития бизнеса «РТК-Солар», с наградой CNews Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud, рассказал о возможностях платформы Владимир Свиридов, Cloud, получил CNews Awards за «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS» Замгендиректора РЖД Владимир Чаркин поделился опытом обеспечения технологической независимости Дмитрий Теплицкий, гендиректор VS Robotics, получил награду CNews за лучшее скоринг-решение Евгений Абакумов, директор по ИТ «Росатома» рассказал о внедрении ИТ в атомной промышленности Наталья Ильина, директор по управлению научно-техническими программами и проектами, и Евгений Абакумов, директор по ИТ Росатома, получили CNews Awards Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис», и Михаил Верисов, директор ЦТР «Некст», получили CNews Awards в номинации «Импортозамещение RPA» Сергей Сергеев, директор «Ленты» по ИТ, рассказал о планах развития информационных технологий в его компании Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк» ВТБ, получил награду CNews в номинации «Развитие интернет-банка: проект года» Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба», рассказал о трансформации бизнес-подразделений банка Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM, получил награду CNews в номинации «Отечественная CRM-платформа года» Артем Натрусов, вице-президент «Евраза» по ИТ, рассказал о цифровой трансформации компании Олег Щепалин, директор «Дом.РФ» по ИТ, принял награду CNews за лучший проект для управления рисками Денис Сотин, старший вице-президент «Ренессанс Кредита» по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, рассказал о подходах к повышению эффективности разработки ПО Дмитрий Ивницкий, руководитель направления сервисов лидогенерации и исследований VK, Божена Тихонова, руководитель интегрированных проектов VK, и Дмитрий Королев, директор интегрированных проектов VK, получили награду CNews Николай Бабкин, руководитель отдела управления продуктами Mango Office, получил CNews Awards за технологический прорыв года В кулуарах CNews FORUM шли бурные дискуссии о развитии отечественных ИТ После пленарного заседания работа CNews FORUM продолжилась в секциях, посвященных ИТ в госсекторе, финансах и торговле, ИБ, облачным технологиям и Low-code Российское оборудование вызвало большой интерес участников CNews FORUM «Собакоробот» отечественного производства не мог остаться незамеченным Участник CNews FORUM в плену виртуальной реальности В конце форума традиционно прошел розыгрыш призов За цифровизацию России! CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева

На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

Дмитрий Харитонов, генеральный директор входящей в группу Т1 компании «Иннотех», признанной ИТ-компанией года

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут»

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2021 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

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Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2023 можно уже сейчас.

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей и Виталий Шаев, директор центра компетенций «Р7-Офис», разработчики продукта года - офисного пакета «Р7-Офис»

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2022 г. будет организована в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

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Зарегистрироваться на CNews FORUM 2023 можно уже сейчас.

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