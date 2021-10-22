В России создана первая отечественная робособака. Видео

Инженеры МГУ совместно с проектом Voltbro создали первую российскую робособаку. Она выполнена по классической схеме с четырьмя двухсекционными «лапами», и на ее разработку ушло два года. Пока что робот обучен лишь базовым движениям, но создатели работают в этом направлении.



Импортозамещенный робопес

Сотрудники Московского госуниверситета (МГУ) разработали первую в мире российскую робособаку, сообщает профильный ресурс N+1. Работа над роботом, названия у которого на момент публикации не было, заняла два года, и помощь в его создании инженерам МГУ оказывали специалисты проекта «Братья Вольт» (Voltbro).

Согласно имеющимся данным, робособака разрабатывалась с нуля. На выходе получился классический робот такого класса – с четырьмя двухсекционными ногами, на каждую из которых приходится по три электромотора.

Отечественный конкурент американским роботам Boston Dynamics

Получившееся творение внешне напоминает робособак компании Boston Dynamics, в том числе и модель Spot. Российская новинка весит в пределах 15 кг и обладает корпусом из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов. Изготавливался он методом трехмерной (3D) печати.

До совершенства еще очень далеко

Двух лет разработки специалистам НИИ механики МГУ и сотрудникам «Братьев Вольт» хватило лишь на то, чтобы обучить робота-собаку базовым функциям. К примеру, чудо инженерной мысли может ходить с разной скоростью.

На что способна российская робособака

Роботизированные лапы, коими оснащен робот, могут двигаться вдоль корпуса и поворачиваться вбок. Суммарная мощность 12 электродвигателей, приводящих конструкцию в движение, превышает 3 кВт.

С другими движениями у робота возникают проблемы. Так, например, он не может встать из лежачего положения, с чем обычные собаки и тот же Spot справляются в два счета. Попытка совершить это движение приводит к тому, что робот начинает заваливаться набок.

Робособака Spot, созданная Boston Dynamics

В настоящее время разработчики работают над усовершенствованием алгоритмов движения, но сроки их полной отладки пока не установлены. В будущем робособака будет использоваться в качестве научного пособия в вузах и научных организациях при изучении робототехники. О других вариантах применения новинки разработчики не говорят.

Отставание на 16 лет

Пока неясно, когда и в каких объемах будет организовано производство российской робособаки, и появится ли она когда-нибудь за пределами вузов, где есть курсы робототехники. Также следует отметить, что со своим творением МГУ и Voltbro опоздали на 16 лет.

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Самую первую робособаку в мире представила упомянутая компания Boston Dynamics. Премьера проекта под названием BigDog состоялась еще в 2005 г. Военные разглядели в нем внушительный потенциал, и уже в 2008-2009 гг. робот прошел серию испытаний, организованных DARPA – Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency).

Одна из ранних модификаций BigDog

В ходе одного из тестов американские военные заставили BigDog пересечь очень труднопроходимый участок длиной 200 м. для усложнения задачи на него навесили миномет массой около 40 кг.

Тестирование робота BigDog

Результаты тестов DARPA полностью удовлетворили – в 2009 г. ведомство профинансировало создание улучшенной версии робота, вложив $32 млн. Результатом стало появление в 2012 г. модификации LS3, способной преодолевать расстояние до 32 кг с грузом массой до 180 кг.

Свои робособаки есть и других компаний, в том числе и у Xiaomi. В августе 2021 г. она запустила проект CyberDog. Этого робота, в отличие от разработок той же Boston Dynamics, смогут позволить себе очень многие – компания собирается продавать его приблизительно по $1560 (111 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 октября 2021 г.).

Xiaomi Cyberdog

Некоторые роботизированные собаки могут быть не просто питомцами, но и настоящими охранниками, не оставляющими ворам возможности не только украсть что-нибудь но и, в принципе, просто выжить. Как сообщал CNews, в середине октября 2021 г. компания Ghost Robotics представила робопса Vision 60, экипированного специальной винтовкой SPUR с эффективной дальностью стрельбы до 1200 метров.

Vision 60 со смонтированной на нем скорострельной винтовкой

Оружие дополнительно оснащено тепловизором с 30-кратным оптическим зумом, что позволяет собаке видеть в темноте. Корпус робота изготовлен из керамики – его нельзя увидеть через приборы ночного видения.