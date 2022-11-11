«Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая

На фоне исхода из России западных софтверных вендоров банк «Уралсиб» за четыре месяца собственными силами осуществил миграцию с BI-системы Tableau компании Salesforce на решение, которое в свое время вытеснило этот американский софт с рынка Китая.

Миграция с Salesforce

Банк «Уралсиб» отказался от использования американской системы бизнес-аналитики (BI) Tableau компании Salesforce и первым на рынке перешел на платформу Fine BI китайской компании FanRuan. Об этом в начале ноября 2022 г. ходе своего выступления «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев.

Отметим, что BI (Business Intelligence) для банка — это основной инструмент аналитики и визуализации, позволяющий формировать оперативную бизнес-отчетность.

По словам Меденцева, в марте 2022 г. его банк столкнулся с общей проблемой финансовых организаций России — на фоне начала спецоперации на Украине нашу страну покинули все ведущие вендоры BI-систем. Именно так поступила и Salesforce, оставив «Уралсиб» без технической поддержки. В продлении годовой подписки на лицензии Tableau банку также было отказано.

Константин Меденцев: Бюджет на закупки лицензий у «Уралсиба» остался на прежнем уровне

В этой ситуации «Уралсиб» уже в апреле 2022 г. выбрал ряд решений, потенциально способных заместить в банке функциональность Tableau, провел комплексную экспертную оценку и остановился на Fine BI. По словам Меденцева, именно Fine BI в Китае ранее вытеснил решение Salesforce, использовавшееся в его банке.

В мае 2022 г. «Уралсиб», по заверению топ-менеджера, первым на рынке заключил контракт на поставку китайского решения. Завершение миграции всей отчетности в Fine BI было завершено в сентябре: система стала базовым BI-решением в банке.

Преимущества перехода

Закупленные банком лицензии на Fine BI не имеют ограничений ни по срокам использования, ни по числу пользователей. При этом бюджет на закупки лицензий у «Уралсиба», по данным Меденцева, остался на прежнем уровне.

«Примечательно, что Fine BI фактически покрывает функциональность того решения, которое мы использовали по подписке, — отметил Меденцев. — При этом оно является даже более удобным инструментом как для пользователей, так и для разработчиков».

Выступление Константина Меденцева на CNews FORUM 2022

Весь цикл от пилотного проектирования и тестирования до полномасштабной миграции ключевых дашбордов (а их более 180) занял около четырех месяцев. Тестирование и миграция осуществлялись внутренней командой банка, хотя со стороны китайского партнера оказывалась всесторонняя поддержка.

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Приобретение нового оборудования не потребовалось. Также не понадобилось дополнительно обучать разработчиков, уже имевших ранее дело с Tableau.

В целом в «Уралсибе» полагают, что для коммерческих организаций, которые не имеют ограничений на использование софта, не внесенного в единый реестр российского ПО при Минцифры, и считают потенциальные риски использования китайских решений приемлемыми, Fine BI оптимален как с точки зрения зрелости и функциональности, так и с точки зрения адекватной ценовой политики.

В остальной части своего выступления на CNews FORUM 2022 Константин Меденцев рассказал об опыте «Уралсиба» по продвижению к его целям и о последовательном повышении эффективности работы как банка, так и блока банковских технологий. Целиком с этим выступлением можно ознакомится по выложенной здесь видеозаписи.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews Зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поздравляет Дмитрия Чурсина, заместителя генерального директора компании «Программный Продукт», и Дмитрия Скачкова, директора Департамента цифрового развития Министерства транспорта, с получением CNews Awards CNews FORUM активно освещали федеральные телеканалы, информагентства и деловые СМИ Глава Минцифры Максут Шадаев осмотрел выставку CNews FORUM Дмитрий Трофимов, управляющий директор Сбербанка, получил CNews Awards за продукт «Цифровая трансформация как сервис» Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут», получил CNews Awards за создание платформы Low-code Максим Тятюшев, гендиректор СберТеха, представил платформенный подход в импортозамещении Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей, и Виталий Шаев, директор центра компетенций «Р7-Офис», получили CNews Awards в номинации «Продукт года на базе российских технологий» Марина Слесаренко, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами «1С», рассказала о возможностях ERP--системы «1С:Предприятие» Дмитрий Харитонов, гендиректор «Иннотеха», получил награду CNews за цифровую банковскую платформу Вячеслав Солопов, директор по консалтингу ЛАНИТ, рассказал о работе своей компании в новых условиях 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками Газинформсервиса, партнера номинации «Цифровая безопасность», поздравил Алексея Кубарева, руководителя отдела развития бизнеса «РТК-Солар», с наградой CNews Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud, рассказал о возможностях платформы Владимир Свиридов, Cloud, получил CNews Awards за «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS» Замгендиректора РЖД Владимир Чаркин поделился опытом обеспечения технологической независимости Дмитрий Теплицкий, гендиректор VS Robotics, получил награду CNews за лучшее скоринг-решение Евгений Абакумов, директор по ИТ «Росатома» рассказал о внедрении ИТ в атомной промышленности Наталья Ильина, директор по управлению научно-техническими программами и проектами, и Евгений Абакумов, директор по ИТ Росатома, получили CNews Awards Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис», и Михаил Верисов, директор ЦТР «Некст», получили CNews Awards в номинации «Импортозамещение RPA». Сергей Сергеев, директор «Ленты» по ИТ, рассказал о планах развития информационных технологий в его компании Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк» ВТБ, получил награду CNews в номинации «Развитие интернет-банка: проект года» Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба», рассказал о трансформации бизнес-подразделений банка Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM, получил награду CNews в номинации «Отечественная CRM-платформа года» Артем Натрусов, вице-президент ЕВРАЗа по ИТ, рассказал о цифровой трансформации компании Олег Щепалин, директор «Дом.РФ» по ИТ, принял награду CNews за лучший ИТ-проект для управления рисками Денис Сотин, старший вице-президент «Ренессанс Кредита» по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, рассказал о подходах к повышению эффективности разработки ПО Дмитрий Ивницкий, руководитель направления сервисов лидогенерации и исследований VK, Божена Тихонова, руководитель интегрированных проектов VK, и Дмитрий Королев, директор интегрированных проектов VK получили награду CNews Николай Бабкин, руководитель отдела управления продуктами Mango Office, получил CNews Awards за технологический прорыв года В кулуарах CNews FORUM шли бурные дискуссии о развитии отечественных ИТ После пленарного заседания работа CNews FORUM продолжилась в секциях, посвященных ИТ в госсекторе, финансах и торговле, ИБ, облачным технологиям и Low-code Российское оборудование вызвало большой интерес участников CNews FORUM «Собакоробот» отечественного производства не мог остаться незамеченным Участник CNews FORUM в плену виртуальной реальности В конце форума традиционно прошел розыгрыш призов За цифровизацию России! CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

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На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума, помимо Константина Меденцева выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.