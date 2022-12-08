«Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения

В «Ленте» к 2024 г. планируют завершить масштабный проект по импортозамещению. В компании отказываются от продуктов Microsoft, переходят на российские аналоги систем управления транспорта и складом, а также роботизации. Вместе с тем в «Ленте» создают центр экспертизы по ключевым системам, которых пока нет на российском рынке.

ИТ-стратегия «Ленты»

«Лента» представила стратегию развития своих информсистем и масштабный проект по импортозамещению. Об этом на прошедшем в начале ноября 2022 г. «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев.

«Мы хотим провести масштабный проект по импортозамещению в системах управления складом и в системах управления транспортом», — отметил в своем выступлении Сергеев. По его словам, к 2024 г. в компании планируют завершить этот проект.

Помимо этого, в компании намерены отказаться от продуктов Microsoft. Среди предпосылок к изменениям ИТ-инфраструктуры топ-менеджер назвал тот факт, что западные ИТ-системы после ухода иностранных вендоров с российского рынка остались без поддержки и развития. Центральная система для большей части данных в «Ленте» — это немецкая SAP ERP. По словам Сергеева, сложный интерфейс системы снижает эффективность и вовлеченность сотрудников в работу.

Какие системы замещают

Одна из первых задач в компании по импортозамещению, отметил Сергеев, — это переход на отечественные технологии автоматизации рабочего места, а также замена облачных решений управления промокаталогами и рекрутинга.

К 2024 г. в «Ленте» планируют завершить масштабный проект по импортозамещению

В компании собираются импортозаместить многие продукты Microsoft. К ним относятся платформа Teams, корпоративная соцсеть Yammer, сервис создания онлайн-опросов Forms, а также облачное хранилище OneDrive.

Эксперт также отметил, что в «Ленте» заменят иностранную систему управления транспортом, автозаказа, обучения и развития персонала, а также организуют внутренние центры экспертизы по ключевым системам, для которых пока нет российских аналогов.

Помимо этого, в компании заменяют иностранные решения по роботизации на отечественные. «Мы нашли российский аналог продукту Autocad с аналогичным интерфейсом, — рассказал CNews представитель “Ленты”. — Буквально за два дня провели пользовательское тестирование и за два месяца осуществили интеграцию этого инструмента в автоматическую генерацию планограмм».

Выступление Сергея Сергеева на CNews FORUM 2022

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В остальной части своего выступления на CNews FORUM 2022 Сергей Сергеев рассказал о том, что ИТ-ландшафт «Ленты» включает более 130 информационных систем, и в планах компании на 2023-2025 гг. — трансформация ИТ-ландшафта с целью построения 85% универсальных платформ для разных направлений бизнеса, а также децентрализация ИТ через создание доменных команд и развитие ИТ-продуктов (выделения ценообразования и промоинструментов и т. п.). Целиком с этим выступлением можно ознакомится по его презентации и выложенной здесь видеозаписи.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».





CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева Традиционно зал на CNews FORUM был наполнен до отказа. 1300 делегатов форума прослушали около сотни докладов на самые актуальные темы Участники CNews FORUM могли задать вопрос главе Минцифры Максуту Шадаеву Максут Шадаев ответил на актуальные и острые вопросы участников форума и читателей CNews Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов поздравляет Дмитрия Чурсина, замгендиректора «Программного Продукта», и Дмитрия Скачкова, директора департамента цифрового развития Минтранспорта, с получением CNews Awards CNews FORUM активно освещали федеральные телеканалы, информагентства и деловые СМИ Глава Минцифры Максут Шадаев осмотрел выставку CNews FORUM Дмитрий Трофимов, управляющий директор Сбербанка, получил CNews Awards за продукт «Цифровая трансформация как сервис» Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Isource Inspector, принял награду CNews в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» На пленарной дискуссии, модерируемой замминистра Минцифры Александром Шойтовым, обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности в новых условиях Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут», получил CNews Awards за создание платформы Low-code Максим Тятюшев, гендиректор СберТеха, представил платформенный подход в импортозамещении Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей, и Виталий Шаев, директор центра компетенций «Р7-Офис», получили CNews Awards в номинации «Продукт года на базе российских технологий» Марина Слесаренко, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами «1С», рассказала о возможностях ERP-системы «1С:Предприятие» Дмитрий Харитонов, гендиректор «Иннотеха», получил награду CNews за цифровую банковскую платформу Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Ланита», рассказал о работе своей компании в новых условиях Победителя в номинации «Цифровая безопасность» выбирали голосованием участников CNews FORUM Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками Газинформсервиса, партнера номинации «Цифровая безопасность», поздравил Алексея Кубарева, руководителя отдела развития бизнеса «РТК-Солар», с наградой CNews Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud, рассказал о возможностях платформы Владимир Свиридов, Cloud, получил CNews Awards за «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS» Замгендиректора РЖД Владимир Чаркин поделился опытом обеспечения технологической независимости Дмитрий Теплицкий, гендиректор VS Robotics, получил награду CNews за лучшее скоринг-решение Евгений Абакумов, директор по ИТ «Росатома» рассказал о внедрении ИТ в атомной промышленности Наталья Ильина, директор по управлению научно-техническими программами и проектами, и Евгений Абакумов, директор по ИТ Росатома, получили CNews Awards Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис», и Михаил Верисов, директор ЦТР «Некст», получили CNews Awards в номинации «Импортозамещение RPA» Сергей Сергеев, директор «Ленты» по ИТ, рассказал о планах развития информационных технологий в его компании Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк» ВТБ, получил награду CNews в номинации «Развитие интернет-банка: проект года» Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба», рассказал о трансформации бизнес-подразделений банка Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM, получил награду CNews в номинации «Отечественная CRM-платформа года» Артем Натрусов, вице-президент «Евраза» по ИТ, рассказал о цифровой трансформации компании Олег Щепалин, директор «Дом.РФ» по ИТ, принял награду CNews за лучший проект для управления рисками Денис Сотин, старший вице-президент «Ренессанс Кредита» по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, рассказал о подходах к повышению эффективности разработки ПО Дмитрий Ивницкий, руководитель направления сервисов лидогенерации и исследований VK, Божена Тихонова, руководитель интегрированных проектов VK, и Дмитрий Королев, директор интегрированных проектов VK, получили награду CNews Николай Бабкин, руководитель отдела управления продуктами Mango Office, получил CNews Awards за технологический прорыв года В кулуарах CNews FORUM шли бурные дискуссии о развитии отечественных ИТ После пленарного заседания работа CNews FORUM продолжилась в секциях, посвященных ИТ в госсекторе, финансах и торговле, ИБ, облачным технологиям и Low-code Российское оборудование вызвало большой интерес участников CNews FORUM «Собакоробот» отечественного производства не мог остаться незамеченным Участник CNews FORUM в плену виртуальной реальности В конце форума традиционно прошел розыгрыш призов За цифровизацию России! CNews FORUM 2022 стартовал с «Диалога с отраслью» главы Минцифры Максута Шадаева

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума помимо Сергея Сергеева выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, вице-президент по ИТ «Евраза» Артем Натрусов и многие другие.