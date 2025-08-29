Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITG ИТ Парк Рус РобоКорп
УПОМИНАНИЯ
|29.08.2025
|Новый стартап в портфеле ITG – компания «РобоКорп» по созданию автономных робототехнических комплексов 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Гачко Дмитрий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380821, в очереди разбора - 737547.
Создано именных указателей - 181773.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.