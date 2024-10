Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1

Robort (входит в структуру 3Logic Group), участник российского рынка дистрибьюции мобильных роботов, расширяет свой портфель антропоморфным роботом Unitree G1. В России становится доступным роботизированная платформа нового поколения с высокой гибкостью и подвижностью. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Флагманская роботизированная платформа впервые была представлена в мае 2024 г. на международной выставке робототехники ICRA 2024, а теперь доступна в России.

Антропоморфный робот G1 обладает улучшенной подвижностью, которая обеспечена до 43 степеней свободы. Платформа имитирует движения человека и развивает их при помощи машинного обучения. В его арсенале также уникальные движения — поворот корпуса на 180°, самостоятельный подъем и переворот при падении, прыжок в длину до 140 см, приветствие рукой, «группировка» для переноса платформы.

Робот предназначен для повышения навыков программирования и будет полезен командам исследований и разработок, обучения студентов по направлению робототехники. Также устройство может применяется в развлекательных целях, например, для привлечения внимания на мероприятиях.

Unitree G1 представлен в пяти конфигурациях. Базовая модель G1 предназначена для общих задач и обладает 23 степенями свободы. Остальные четыре версии ― Unitree G1 EDU, Unitree G1 EDU Plus, Unitree G1 EDU Smart и Unitree G1 Ultimate ― поддерживают вторичную разработку благодаря установленной док-станции мощностью 100 Tops. Эти модели отличает до 43 степеней свободы и гибкие трехпалые кисти. С помощью пальцев робот крепко держит предметы и способен ими манипулировать. В максимальной конфигурации G1 Ultimate обе кисти дополнительно оборудованы датчиками чувствительности на пальцах.

Основные технические характеристики Unitree G1: рост около 130 см, вес 35 кг, автономная работа до 2 часов, от 23 до 43 степеней свободы в зависимости от модели, скорость движения до 2 м/c.

«Unitree G1 — это прорывной шаг в развитии мобильной робототехники и гуманоидных платформ. Робот гибок, обладает продвинутыми ходовыми характеристиками, может быть запрограммирован на совершение сложных движений. Технология комплексная — можно обучать ИИ, экспериментировать с интеграцией платформы в различные сферы деятельности. Этот антропоморфный робот открывает новые возможности для погружения в робототехнику и программирование. Устройство уже вызывает большой интерес у R&D-команд и технических вузов», — сказал Илья Каинов, руководитель проекта Robort.