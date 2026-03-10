Разделы

3Logic Group Robort


Robort - официальный поставщик мобильной робототехники в России

СОБЫТИЯ

10.03.2026 Инновации в реабилитации: сервисные роботы помогают воспитанникам ЦРО №7 1
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
31.10.2024 Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1 2

3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:

Unitree Robotics 16 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 123 1
Северсталь Инфоком 95 1
Dephan - Дефан 2 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 45 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6988 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2304 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1059 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 1
Робототехника - Мехатроника 38 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 309 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6049 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 148 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 809 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2074 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1865 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
Linux OS 11082 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 171 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Каинов Илья 11 2
Колупаев Денис 7 1
Кудж Станислав 34 1
Магомедов Шамиль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6434 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 444 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 46 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

