Магомедов Шамиль


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 В РТУ МИРЭА открылась учебная лаборатория Bi.Zone для подготовки специалистов в области кибербезопасности 1
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Магомедов Шамиль и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 419 1
3Logic Group - Robort 3 1
Unitree Robotics 8 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2149 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 145 1
Робототехника - Мехатроника 35 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1965 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6095 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5757 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16600 1
Unitree Robotics - Unitree H1 1 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 160 1
Linux OS 10649 1
Каинов Илья 9 1
Кудж Станислав 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3147 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7818 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6194 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 35 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 244 1
