В РТУ МИРЭА открылась учебная лаборатория Bi.Zone для подготовки специалистов в области кибербезопасности

В РТУ МИРЭА состоялось открытие учебно-научной лаборатории, созданной совместно с компанией Bi.Zone. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также на развитие исследований в области защиты цифровых активов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим моделировать реальные кибератаки и отрабатывать методы защиты. Студенты и исследователи получат доступ к уникальным образовательным программам, разработанным экспертами РТУ МИРЭА и Bi.Zone. В планах — проведение семинаров, мастер-классов, хакатонов и CTF-соревнований, где участники смогут применять знания на практике.

Директор группы компаний Bi.Zone Дмитрий Самарцев: «Открытие лаборатории в РТУ МИРЭА — это часть нашей стратегии долгосрочного партнерства с вузами. Мы видим в студентах будущих коллег, поэтому стремимся создавать для них среду, где есть все возможности для работы с реальными задачами и технологиями. Это шаг к подготовке специалистов, которые действительно востребованы на рынке и готовы решать задачи отрасли».

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж: «Создание лаборатории совместно с одним из лидеров рынка кибербезопасности — это важный шаг в укреплении партнерства между образованием и индустрией. Мы готовим специалистов, способных отвечать на вызовы цифровой эпохи, и уверены, что этот проект станет катализатором для новых прорывных исследований и разработок. Уже в этом году студенты смогут работать с реальными кейсами от Bi.Zone, а преподаватели — повышать квалификацию в рамках совместных программ».

Директор Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов: «Интеграция искусственного интеллекта и кибербезопасности — один из ключевых трендов современности. Лаборатория позволит студентам не только изучать передовые методы защиты данных, но и разрабатывать ИИ-решения для прогнозирования и предотвращения кибератак. Это уникальная возможность для будущих специалистов работать с актуальными вызовами под руководством практиков».

Лаборатория также станет площадкой для разработки образовательных стандартов и методических материалов для других вузов страны.