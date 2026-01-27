«РобоКорп» развивает направление гуманоидной робототехники

Компания «РобоКорп» (подразделение корпорации ITG по производству беспилотных роботизированных систем) объявила о начале системной работы по развитию гуманоидной робототехники. Первым практическим шагом в этом направлении стала реализация удаленного доступа к системам человекоподобного робота Unitree G1. Решение используется для адаптации и доработки гуманоида под прикладные задачи промышленности, инфраструктуры и других сфер, где присутствие человека связано с повышенными рисками.

Удаленный доступ позволяет дистанционно проводить настройку, тестирование и демонстрацию технологии заказчикам без постоянного присутствия инженеров рядом с роботом. Подключение к системе осуществляется через внешний Wi-Fi-адаптер.

Возможность удаленной работы расширяет сценарии применения гуманоидного робота. Платформа может использоваться для предварительной отработки действий на объектах с повышенными требованиями к безопасности, включая энергетические установки, производственные цеха с опасным оборудованием, складские и логистические комплексы, а также объекты критической инфраструктуры.

«Мы рассматриваем гуманоидных роботов как перспективный инструмент для выполнения задач в сложных и потенциально опасных условиях. Наша цель заключается в том, чтобы развивать такие платформы до уровня практического применения, а не ограничиваться демонстрационными решениями», — отметил Алексей Чуклин, генеральный директор «РобоКорп», корпорация ITG.