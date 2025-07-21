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Элемент ГК Корпорация Роботов Андроидная техника НПО FEDOR Final Experimental Demonstration Object Research Skybot F-850 робот-спасатель
УПОМИНАНИЯ
Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 1
|Microsoft Windows BitLocker 938 1
|Зиновьев Антон 4 1
|Путин Владимир 3273 1
|Корнилов Станислав 2 1
|Очеретная Людмила 1 1
|Ситников Сергей 79 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Овчинин Алексей 3 1
|Скворцов Александр 12 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Кононов Алексей 2 1
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