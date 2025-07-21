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Элемент ГК Корпорация Роботов Андроидная техника НПО FEDOR Final Experimental Demonstration Object Research Skybot F-850 робот-спасатель

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 1
22.06.2023 Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов 1
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 1
22.12.2017 Сбербанк поддержит разработчиков ПО для антропоморфного робота Федора 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 3
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 16 3
Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ 1 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
X Corp - Twitter 2890 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1226 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7779 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 72 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5039 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5647 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9912 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5888 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3172 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5639 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16422 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8501 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 87 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1051 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15729 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6661 1
Экзоскелет - Exoskeleton 108 1
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 40 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10943 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 944 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Зиновьев Антон 4 1
Путин Владимир 3273 1
Корнилов Станислав 2 1
Очеретная Людмила 1 1
Ситников Сергей 79 1
Ефимов Альберт 43 1
Овчинин Алексей 3 1
Скворцов Александр 12 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Кононов Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13440 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
Земля - планета Солнечной системы 10502 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6336 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11380 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 313 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 824 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1184 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6916 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9227 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1231 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7667 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6089 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30657 1
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Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
The Sun 26 1
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ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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