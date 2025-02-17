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Embodied



17.02.2025 Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2025 1
19.06.2018 Grishin Robotics инвестирует в разработку ИИ для роботов-помощников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Embodied и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon - iRobot 56 1
Grishin Robotics 29 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Intel Capital 148 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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