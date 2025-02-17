Embodied
|17.02.2025
|Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2025 1
|19.06.2018
|Grishin Robotics инвестирует в разработку ИИ для роботов-помощников 1
Embodied и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon - iRobot 56 1
|Grishin Robotics 29 1
|VK - Mail.ru Group 3458 1
|Intel Capital 148 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 1
|США - Калифорния 4631 1
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