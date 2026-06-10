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АФК Система Корпорация Робототехники Андроидная техника НПО FEDOR Final Experimental Demonstration Object Research Базовая антропоморфная робототехническая платформа Skybot F-850 робот-спасатель

АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Базовая антропоморфная робототехническая платформа - Skybot F-850 - робот-спасатель

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia 1
06.02.2026 Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка 1
22.10.2025 АО «НПО «Андроидная техника», вошедшее в состав АО «Корпорация Роботов», запустило центр подготовки ИИ-специалистов на территории Южного Урала 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 2
22.06.2023 Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов 1
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 1
22.12.2017 Сбербанк поддержит разработчиков ПО для антропоморфного робота Федора 1
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 3
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида 2
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
16.06.2014 В России начата работа над групповым разумом для боевых роботов 1
30.05.2014 В России начала работу лаборатория боевой робототехники. Тематику курирует офицер спецназа ГРУ 1
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 33 5
АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 32 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 260 2
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 47 2
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 1
Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ 1 1
Unitree Robotics 30 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 84 1
Leju Robot - Leju Robotics 6 1
ST IT - СТ АЙТИ - Сервайс Технолоджи Айти 20 1
Figure AI 5 1
Agility Robotics 5 1
AgiBot - Zhiyuan Robotics 8 1
X Corp - Twitter 2945 1
Yandex - Яндекс 9451 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Intel Corporation 12900 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1529 1
Telegram Group 3040 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 409 1
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 441 1
Эшелон НПО 157 1
Promobot - Промобот 168 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 29 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 1
Google LLC 12845 1
Nvidia Corp 4130 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 180 1
Embodied 4 1
UBtech Robotics 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 2
766 УПТК - Конструкторское бюро 1 1
Арикапитал УК 8 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 497 1
Альфа-Капитал УК 162 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Гранит 57 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Резонанс НПП 409 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 92 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 603 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 601 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1362 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11806 1
Кибернетика - Cybernetics 256 1
Российская газета 301 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1160 2
SCMP - South China Morning Post 36 1
The Sun 28 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 1
Ведомости 1550 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 34 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 1
South China Morning Post 97 1
Mashable 372 1
Counterpoint Research 122 1
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Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 4 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
РАН - Российская академия наук 2155 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Короткая ссылка
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