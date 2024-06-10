Пожарный робот пополнил портфель 3Logic Group

Компания 3Logic Group расширяет свое предложение по мобильной робототехнике специализированными устройствами для ликвидации последствий ЧС от производителя СITIC. В портфеле представлена модель Citic RXR M40D на гусеничном шасси — огнеупорная платформа, предназначенная для тушения пожара и спасательных работ.

Компания Citic разрабатывает и производит специализированные решения для ликвидации последствий ЧС. Первым в России роботом для ликвидации последствий ЧС стала модель Citic RXR M40D. Это компактное устройство до 110 см длиной эффективно в пожаротушении. Робот предназначен для использования формированиями МЧС и пожарными расчетами промышленных предприятий.

Пожарный робот имеет следующие конструктивные особенности: лафетный ствол с тремя режимами водомета, отличающиеся уровнем давления и направления водного потока. Максимальный расход воды — 40 л/c, дальность выстрела — 60 м; гусеницы из огнеупорной резины; систему охлаждения; совместимость с различными системами подачи воды.

Citic RXR M40D обладает высокой маневренностью, преодолевает подъемы с углом наклона 25°, обладает нулевым радиусом разворота и степенью защиты IP65. Время автономной работы устройства — 10 часов.

Управление роботом происходит с помощью терминала с экраном. Оператор в режиме реального отслеживает информацию о состоянии устройства, а также получает изображение с видеокамер, чтобы эффективнее действовать в условиях пожара. Бесперебойная дальняя связь в радиусе до 1 км позволяет оператору точно управлять роботом и при этом находиться в безопасности.

«Использование роботов в опасных для человека задачах становится повсеместной практикой. Пожарный робот эффективен в тушении огня наравне с людьми, а в отдельных случаях имеет даже преимущества перед ними. Маневренность и высокая проходимость делают его надежным помощником в ситуациях, которые несут угрозу пожарным и спасателям. Робот будет востребован формированиями МЧС и службами пожарной безопасности промышленных предприятий, для которых важны эффективность в реагировании в случае ЧС и безопасность своих сотрудников», — сказал Илья Каинов, руководитель направления роботизированных систем 3Logic Group.