Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

CITIC Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2024 Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС 1
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео 1
10.06.2024 Пожарный робот пополнил портфель 3Logic Group 1
13.08.2018 Нейросеть сыграет в Го с бизнесменами на ВЭФ - 2018 1
06.02.2017 Linxdatacenter продал телеком-сегмент китайской компании CITIC Telecom CPC 2
01.06.2009 Китай и Казахстан сформировали фонд прямых инвестиций на сумму $200 млн 1
07.06.2007 Вышел июньский номер журнала CNews 1
17.04.2002 Интерес к покупке Asia Global Crossing возрос после переноса срока выплаты процентов по облигациям 1
09.04.2002 Группа компаний готова приобрести контрольный пакет Asia Global Crossing 1
24.11.2000 Оптоволоконная сеть Citic Pacific в Китае начнет приносить доходы через три года 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

CITIC Group и организации, системы, технологии, персоны:

CITIC Pacific 4 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 157 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 193 2
CITIC Telecom CPC - Ситик Телеком СПС 2 1
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 1
SKEEF Systems - СКИФ Системс 10 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Alibaba Group 475 1
Microsoft Corporation 25789 1
Tencent 190 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Google DeepMind 83 1
Google LLC 12715 1
Carlyle Group 24 2
SoftBank Asia - Softbank Asia Infrastructure Fund - Softbank Korea 6 2
CITIC Kazyna Investment Fund 1 1
CITIC Capital Holdings 6 1
Kazyna Capital Management 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Альфа-Банк 1980 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 512 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
SoftBank Group 285 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 118 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1979 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1405 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7489 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1826 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12949 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 2
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 19 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22978 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10759 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2570 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1013 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9939 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18178 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35143 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18076 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3840 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4995 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8669 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5157 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13669 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7116 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3242 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6258 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9504 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4649 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3589 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12874 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13362 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1731 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 209 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
3Logic Group - Citic RXR - пожарный робот 4 3
Linx Cloud 92 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
Microsoft Windows 16913 1
Oracle Java - язык программирования 3475 1
Google AlphaGo 10 1
Каинов Илья 15 3
Алпамысов Абай 3 1
Schroder Michael - Шрёдер Майкл 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Волков Максим 34 1
Несис Виталий 1 1
Веркеенко Виталий 1 1
Горьков Сергей 22 1
Пастухов Александр 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 6
Россия - РФ - Российская федерация 166593 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 2
Европа 24980 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 2
Азия - Азиатский регион 5926 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 2
Казахстан - Республика 6065 1
Южная Корея - Республика 7058 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 1
Польша - Республика 2032 1
Европа Восточная 3139 1
Польша - Варшава 111 1
США - Нью-Йорк 3183 1
Германия - Федеративная Республика 13224 1
Африка - Африканский регион 3645 1
Ближний Восток 3157 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1808 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3189 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 537 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3751 1
Беларусь - Минск 707 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1382 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8865 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6701 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4027 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6186 1
Энергетика - Energy - Energetically 5877 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6777 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 1
Спорт - Шахматы - Chess 260 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6703 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1909 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2548 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3868 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1009 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12330 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2136 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4617 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5795 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21723 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3592 1
Английский язык 7039 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 796 1
Total Telecom 613 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Faulkner Information Services 100 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
CNews AWARDS - награда 572 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще