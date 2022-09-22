Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Сбер» перевёл SberShuttle полностью на собственное ПО

«Сбер» представил обновлённую роботизированную систему автоматизации складской логистики SberShuttle, которая теперь управляется ПО RMS (Robotics Management System — система управления роботами), созданным лабораторией робототехники «Сбера».

Новое ПО позволяет согласованно управлять всем парком роботов. Благодаря переходу на собственные программные продукты по управлению SberShuttle надёжность работы системы повысилась на 30%, сократилось время на перемещение товаров до станции сборки заказов, а также оптимизированы потоки товаров и распределение задач с точки зрения приоритизации, что позволило сократить среднее время на сборку одного заказа на 10−15%.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Нам важно создавать такие продукты, которые будут надёжными и эффективными, не допускающими уязвимостей как технологических, так и эксплуатационных. Сегодня мы столкнулись с ограничениями использования зарубежного коммерческого ПО, поэтому наши инженеры сделали софт, который, с одной стороны, может легко интегрироваться с ПО заказчика и при этом не накладывает ограничений на его использование на территории РФ».

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии
Инновации для промышленности

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят

«Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября