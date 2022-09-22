«Сбер» перевёл SberShuttle полностью на собственное ПО

«Сбер» представил обновлённую роботизированную систему автоматизации складской логистики SberShuttle, которая теперь управляется ПО RMS (Robotics Management System — система управления роботами), созданным лабораторией робототехники «Сбера».

Новое ПО позволяет согласованно управлять всем парком роботов. Благодаря переходу на собственные программные продукты по управлению SberShuttle надёжность работы системы повысилась на 30%, сократилось время на перемещение товаров до станции сборки заказов, а также оптимизированы потоки товаров и распределение задач с точки зрения приоритизации, что позволило сократить среднее время на сборку одного заказа на 10−15%.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Нам важно создавать такие продукты, которые будут надёжными и эффективными, не допускающими уязвимостей как технологических, так и эксплуатационных. Сегодня мы столкнулись с ограничениями использования зарубежного коммерческого ПО, поэтому наши инженеры сделали софт, который, с одной стороны, может легко интегрироваться с ПО заказчика и при этом не накладывает ограничений на его использование на территории РФ».