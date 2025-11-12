Разделы

Прудников Дмитрий


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями 1

Прудников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3426 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23142 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6906 1
Черкасов Максим 2 1
Гришин Дмитрий 210 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3219 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6666 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 1
