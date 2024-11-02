Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских

Только 40% комплектующих для БАС в России производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Особенно сложно, например, обстоят дела с локализацией двигателей, процессоров, контроллеров.



Локализация ниже 50%

В России только около 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя правления Консорциума робототехники, исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Он сказал также, что 40% комплектующих БАС частично локализованы и 20% комплектующих на данный момент не могут быть локализованы, «поскольку существуют определенные технологические или компонентные сложности».

Генеральный директор и основатель «Флай дрона» Никита Данилов оценил процент локализации компонентов для БАС еще ниже — в 20–30%. При этом российский производитель беспилотников «Геоскан» оценивает степень локализации своих изделий в 60–70% в зависимости от типа аппарата, как сказал изданию его генеральный директор Алексей Юрецкий.

Сравнение цен

Дудоров привел примеры средних цен на компоненты для беспилотников квадрокоптерного типа с FPV-управлением.

Unsplash - Redcharlie Цены на комплектующий для БАС российсого производства в разы выше китайских

Средняя цена рамы китайского производства составляет три тыс. руб., а российского - 11 тыс. руб. Двигатель производства КНР стоит две-пять тыс. руб., российский – от 15 до 30 тыс. руб. Пластиковые пропеллеры из Китая обойдутся в 900 руб., а отечественные - 1,5 тыс. руб. Цена на китайские аккумуляторы – семь тыс. руб., на российские – 30 тыс. руб. Полетный контроллер производства КНР стоит пять тыс. руб., а произведенный в России – 40 тыс. руб.

Юрецкий отметил высокую разницу в ценах, например, на транспортировочные кейсы для беспилотных воздушных судов (БВС). Сложные изделия, как литьевые формы для пластиковых деталей, быстрее и дешевле изготавливать в Китае, добавил он.

Что сложнее всего локализовать

Из классов комплектующих, по которым российские продукты коммерчески недоступны или не находятся в 100%-ной стадии готовности, Дудоров назвал камеры, видеопередатчики, регуляторы оборотов, приемники управления, шлемы виртуальной реальности и пульты управления.

Он отметил также существенную зависимость по импорту сырья для редкоземельных магнитов: в России пока из своего сырья их никто не выпускает, а все материалы поступают из Китая.

Генеральный директор «Летающих грузовиков» Антон Блик сказал, что практически нет двигателей внутреннего сгорания российского производства, поэтому его компания пошла в разработку собственного продукта для логистических беспилотников.

В критических компонентах, таких как двигатели, процессоры и контроллеры, действительно есть серьезная зависимость от зарубежных компаний, подтвердил директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.

В России не производят чипы тех проектных норм, которые необходимы для сложной радиоэлектроники, к которой относятся современные беспилотники, добавил Юрецкий. Если смотреть шире, то российским производителям есть куда развиваться в оптических сенсорах, аккумуляторах, навигационных приемниках и т. п.

Планы развития отрасли

В качестве причин сложившейся ситуации Дудоров назвал нехватку квалифицированных кадров, материалов и отсутствие четкого гарантированного спроса: чтобы не уступать китайским производителям по цене на ключевые комплектующие, необходимо иметь заказ в объеме как минимум 100 – 120 тыс. шт. в год, а в России ни одно предприятие пока такими объемами производства не обладает.

С этим согласен Блик. В России маленьким рынком потребления по сравнению с китайским, которому свойственна также высокая доля экспорта комплектующих, сказал он.

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагает наращивание объемов производства БПЛА в России с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. до 2030 гг. Проект включает множество пунктов, в том числе создание научно-производственных центров по всей стране. По словам Юрецкого, несколько компаний уже работают над созданием конкурентоспособного электродвигателя для БАС, который появится на рынке в ближайшее время.

В ноябре 2024 г. представители Алтайского ГАУ сообщили CNews о проведении успешных испытаний ступицы винтомоторной группы, разработанной и изготовленной молодежной инженерной командой вуза, получившего статус Опорного центра в рамках построения гибких образовательных траекторий федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».

«Оригинальная ступица, произведенная в КНР, сделана из двух частей. Нижняя часть — очень сложная для изготовления деталь. Она изготавливается либо литьем под давлением, либо фрезерованием на станке с ЧПУ из цельной алюминиевой заготовки, что сложно и дорого», — сказал д.т.н., доцент Дмитрий Пирожков. К тому же стоит она пять тыс. рублей, а изготовление своего опытного образца в единичном экземпляре обошлось команде АГАУ всего в три тыс. руб. Если деталь пойдет в серийное производство, стоимость ее существенно снизится.