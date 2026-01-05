Разделы

Кутепов Андрей


СОБЫТИЯ


05.01.2026 Власти создают оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками в России 1
21.02.2024 В «Сколково» предложили законодательные изменения для поддержки стартапов 1
30.01.2024 Россиян отлучают от Ozon и Wildberries. Власти делают все, чтобы забирать покупки было далеко и неудобно 1
30.05.2023 У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кутепов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 2
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 50 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Sony 6637 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8244 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Рапид Био 102 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 404 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 227 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 1
Walt Disney Company 638 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1041 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1664 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
GFG - Lamoda - Купишуз 196 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1141 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2820 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5275 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6311 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3471 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 435 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3383 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 472 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Pixabay 197 1
Росплатформа - Р-Хранилище 21 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 1
Apple iOS 8278 1
Google Android 14741 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 1
Косачев Константин 4 2
Рязанский Валерий 2 2
Мезенцев Дмитрий 20 2
Рябухин Сергей 6 2
Попова Анна 19 2
Мельниченко Олег 5 2
Садовничий Виктор 62 2
Касперская Наталья 303 2
Глазков Борис 48 2
Скоробогатова Ольга 58 2
Турчак Андрей 27 2
Орешкин Максим 30 2
Семенов Анатолий 35 1
Воронцов Сергей 8 1
Покровский Иван 132 1
Едидин Борис 14 1
Катков Павел 31 1
Дедков Евгений 3 1
Синицын Алексей 3 1
Уваркин Геннадий 1 1
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 254 1
Мантуров Денис 120 1
Горелкин Антон 110 1
Казарян Карен 80 1
Кузнецов Дмитрий 72 1
Мишустин Михаил 745 1
Шадаев Максут 1154 1
Бырдин Алексей 31 1
Дроздов Игорь 45 1
Соколов Артем 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Япония 13554 1
Украина 7801 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 383 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10359 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 400 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1874 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 361 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 208 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 2
Forbes - Форбс 916 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
