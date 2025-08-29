Получите все материалы CNews по ключевому слову
Синицын Алексей
УПОМИНАНИЯ
Синицын Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
|РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 175 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1168 1
|Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 184 1
|Pixabay 169 1
|Миронов Тимур 3 1
|Уваркин Геннадий 1 1
|Прищепо Иван 2 1
|Селевич Евгений 1 1
|Гуральник Павел 17 1
|Леонович Константин 6 1
|Козлов Максим 38 1
|Турченик Алексей 3 1
|Кутепов Андрей 7 1
|Мишустин Михаил 710 1
|Шадаев Максут 1095 1
|Бырдин Алексей 30 1
|Едидин Борис 14 1
|Катков Павел 31 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152517 2
|Беларусь - Белоруссия 5933 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.