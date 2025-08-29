Разделы

Синицын Алексей


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Создатель самого массового российского Linux почти прибрал к рукам отечественного «убийцу» GitHub 1
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 1
30.05.2023 У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Синицын Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2241 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9024 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12479 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1944 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7920 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 463 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6748 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9096 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3023 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 175 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1168 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 184 1
Pixabay 169 1
Миронов Тимур 3 1
Уваркин Геннадий 1 1
Прищепо Иван 2 1
Селевич Евгений 1 1
Гуральник Павел 17 1
Леонович Константин 6 1
Козлов Максим 38 1
Турченик Алексей 3 1
Кутепов Андрей 7 1
Мишустин Михаил 710 1
Шадаев Максут 1095 1
Бырдин Алексей 30 1
Едидин Борис 14 1
Катков Павел 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 2
Беларусь - Белоруссия 5933 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4327 1
Импортозамещение - параллельный импорт 541 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7702 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4833 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2078 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4581 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8382 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9649 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4152 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 365 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53725 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8133 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17016 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3515 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1068 1
