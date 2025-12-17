Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мельниченко Олег
СОБЫТИЯ
Мельниченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Мезенцев Дмитрий 20 3
|Садовничий Виктор 62 2
|Касперская Наталья 303 2
|Глазков Борис 48 2
|Скоробогатова Ольга 57 2
|Турчак Андрей 27 2
|Кутепов Андрей 7 2
|Климов Андрей 88 2
|Косачев Константин 4 2
|Рязанский Валерий 2 2
|Рябухин Сергей 6 2
|Попова Анна 18 2
|Шхагошев Адальби 3 1
|Чепа Алексей 2 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Рыжак Николай 10 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Поклонская Наталья 1 1
|Афанасьева Елена 3 1
|Курбанов Ризван 3 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 59 1
|Бокова Людмила 82 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 254 1
|Мантуров Денис 120 1
|Воронцов Сергей 8 1
|Покровский Иван 132 1
|Путин Владимир 3354 1
|Шадаев Максут 1150 1
|Альшевских Андрей 6 1
|Белова Ирина 6 1
|Глебова Любовь 5 1
|Пискарев Василий 10 1
|Исаев Андрей 22 1
|Комлев Николай 112 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157126 4
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 1
|Япония 13556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.