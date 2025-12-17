Разделы

Мельниченко Олег


СОБЫТИЯ


17.12.2025 «Платформа роста» запустилась для предпринимателей Пензенской области 2
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
24.12.2018 Авторы закона о полностью автономном Рунете хотят больше провайдеров в многоквартирных домах 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Мельниченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10319 2
InfoWatch - Инфовотч 1091 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3449 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ЛДПР 110 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31810 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18254 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Росплатформа - Р-Хранилище 21 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Мезенцев Дмитрий 20 3
Садовничий Виктор 62 2
Касперская Наталья 303 2
Глазков Борис 48 2
Скоробогатова Ольга 57 2
Турчак Андрей 27 2
Кутепов Андрей 7 2
Климов Андрей 88 2
Косачев Константин 4 2
Рязанский Валерий 2 2
Рябухин Сергей 6 2
Попова Анна 18 2
Шхагошев Адальби 3 1
Чепа Алексей 2 1
Вайнберг Александр 1 1
Рыжак Николай 10 1
Савельев Дмитрий 10 1
Поклонская Наталья 1 1
Афанасьева Елена 3 1
Курбанов Ризван 3 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 59 1
Бокова Людмила 82 1
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 254 1
Мантуров Денис 120 1
Воронцов Сергей 8 1
Покровский Иван 132 1
Путин Владимир 3354 1
Шадаев Максут 1150 1
Альшевских Андрей 6 1
Белова Ирина 6 1
Глебова Любовь 5 1
Пискарев Василий 10 1
Исаев Андрей 22 1
Комлев Николай 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 1
Япония 13556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 37 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 59 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Конституция Российской Федерации 60 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
