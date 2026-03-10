Разделы

Скворцов Александр


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Университет «Иннополис» разработал универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков 1
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом 1
11.04.2023 «Ланит-Терком» и Державинский университет заключили соглашение о сотрудничестве 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 1
26.07.2010 10 лет назад российский служебный модуль "Звезда" вошел в состав МКС 1
20.07.2010 Международное рукопожатие на орбите Земли – 35 лет спустя 1
18.06.2010 "Союз ТМА-19" состыкован с МКС 1
07.04.2010 Discovery причалил к МКС 1
05.04.2010 "Союз ТМА-18" успешно состыковался с МКС 1
02.04.2010 "Союз ТМА-18" стартовал с Байконура 1
01.04.2010 Государственная комиссия утвердила экипаж ТПК "Союз ТМА-18" 1
05.04.2005 Украинский "Транснавиком" идет на российский рынок 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Скворцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 1
Transnavicom - Транснавиком 1 1
МегаФон 10179 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
Caravan - Караван 89 1
Harley-Davidson 29 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Volvo Cars 260 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Ford 424 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 76 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 493 1
Toyota - Lexus 83 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 358 1
Федеральное казначейство России 1885 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 208 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5425 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1472 1
Система жизнеобеспечения 160 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3147 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1291 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6988 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3120 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4079 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4206 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2074 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8885 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1865 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 1
Экзоскелет - Exoskeleton 110 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8905 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 9
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 477 4
Космодром Байконур 1071 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 2
Toyota Land Cruiser 28 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
Toyota Corolla 7 1
Porsche Panamera 9 1
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
Toyota Sequoia 2 1
Toyota Hilux 1 1
KIA Soul 7 1
Kia Magentis 1 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Viano 4 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
Volkswagen Touareg 12 1
Skoda Rapid 6 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 1
BMW X - серия кроссоверов 27 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 8 1
Caldwell-Dyson Tracy - Колдвелл-Дайсон Трейси 8 7
Корниенко Михаил 25 7
Юрчихин Федор 37 3
Creamer Timothy - Кримера Тимоти 12 2
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 2
Леонов Алексей 96 2
Котов Олег 49 2
Гидзенко Юрий 9 1
Строганов Александр 3 1
Фролов Евгений 8 1
Носов Евгений 3 1
Кочетова Светлана 5 1
Фургальский Владимир 5 1
Суханов Владимир 1 1
Трошенков Антон 2 1
Горнин Леонид 3 1
Кубасов Валерий 1 1
Короткий Юрий 2 1
Пфлаумер Евгений 32 1
Wilson Stephanie - Уилсон Стефани 10 1
Anderson Clayton - Андерсон Клейтон 14 1
Михайлова Ирина 2 1
Самокутяев Александр 1 1
Poindexter Alan - Пойндекстер Алан 8 1
Yamazaki Naoko - Ямазаки Наоко 4 1
Metcalf-Lindenburge Dorothy - Меткаф-Линденбюргер Дороти 5 1
Кисляков Евгений 93 1
Богданов Кирилл 112 1
Албычев Александр 168 1
Петрушин Андрей 110 1
Овчинин Алексей 3 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Гагарин Юрий 94 1
Иванов Петр 23 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Абрамова Елена 14 1
Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
Иванов Евгений 46 1
Борисенко Андрей 2 1
Петухов Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 5
Земля - планета Солнечной системы 10716 2
Япония 13587 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Южная Корея - Республика 6901 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 1
Канада 5003 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1656 1
Бельгия - Королевство 1175 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Франция - Французская Республика 8021 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Солнечная система - Solar system 2550 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 969 1
Украина 7831 1
Испания - Королевство 3778 1
Россия - УФО - Тюменская область 1302 1
Нидерланды 3656 1
Малайзия 902 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 348 1
Украина - Киев 1142 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 1
Украина - Львов 100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 1
Украина - Одесса 196 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6434 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Энергетика - Energy - Energetically 5560 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 662 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 278 1
Образование в России 2592 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3821 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
