Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Тюменской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина жители региона стали на 66% чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также больше наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе исследования обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В преддверии юбилея первого космонавта специалисты зафиксировали высокий рост трафика на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина. Тюменцы заходили на этот ресурс в 3 раза чаще, чем в начале года. А портал «Роскосмоса» за февраль и март увеличил популярность более чем в шесть раз. Помимо этого, жители региона увлеклись онлайн-трансляциями с международной космической станции и познавательными ресурсами Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов. Трафик абонентов из Тюменской области на этом портале подскочил на 69%, что на 22% выше, чем в среднем по стране. Высоким остается интерес тюменцев к музею космонавтики в Москве, в 2024 г. он увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе первопроходцев особое отношение к космической теме. Уже через пять дней после легендарного полета (17 апреля 1961 г.) Юрию Гагарину было присвоено звание «Почетного гражданина старейшего сибирского города Тюмени». В его честь назван лесопарк на левом берегу Туры. Почетным гражданином Тюмени стал и летчик-космонавт Павел Беляев, соратник Алексея Леонова посещал Тюменский край в середине шестидесятых. А в 2015 г., в 50-ую годовщину первого выхода человека в открытый космос, гостем Тюмени стал Герой России Александр Скворцов. Сегодня около десятка улиц в областной столице названы в честь героев космической отрасли.

«Закономерно, что в год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, возрос. Современные дистанционные технологии открывают новые возможности для погружения в тематику на разных уровнях: от развития кругозора до глубокого изучения интересующих направлений. Чтобы самый доступный путь к звездам для тюменцев был комфортным, наши инженеры работают над качеством сети на всей территории региона. По нашим замерам, скорость мобильного интернета в смартфонах и планшетах тюменцев сегодня может превышать 90 Мбит/с, что позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском космических ракет в режиме онлайн», – сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

По наблюдениям аналитиков, всплеск активности жителей области на сайты планетариев фиксируется в апреле, а также с августа по ноябрь. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Чаще других тюменцы посещают интернет-ресурсы астрономического центра г. Барнаула.

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса Аstronews – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с 2022 г. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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