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Горнин Леонид
УПОМИНАНИЯ
Горнин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Евгений 7 2
|Кочетова Светлана 5 2
|Фургальский Владимир 5 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Иванов Петр 23 2
|Абрамова Елена 14 1
|Строганов Александр 2 1
|Носов Евгений 3 1
|Суханов Владимир 1 1
|Трошенков Антон 2 1
|Остапенко Григорий 28 1
|Албычев Александр 168 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Волков Павел 6 1
|Заева Елена 14 1
|Иванов Евгений 44 1
|Петухов Михаил 6 1
|Скворцов Александр 12 1
|Короткий Юрий 2 1
|Скиба Владимир 42 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150676 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178279.
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