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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горнин Леонид


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Горнин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Caravan - Караван 89 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 72 2
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
Volvo Cars 253 1
Ford 416 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 81 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
Федеральное казначейство России 1827 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2045 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 225 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 51 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 92 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 2
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 24 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1901 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1104 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2298 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21251 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 243 1
Volkswagen Touareg 12 1
Skoda Rapid 6 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 16 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Toyota Land Cruiser 27 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Porsche Panamera 9 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 1
Toyota Corolla 7 1
Toyota Sequoia 2 1
Toyota Hilux 1 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Kia Magentis 1 1
KIA Soul 7 1
Фролов Евгений 7 2
Кочетова Светлана 5 2
Фургальский Владимир 5 2
Кисляков Евгений 93 2
Богданов Кирилл 112 2
Иванов Петр 23 2
Абрамова Елена 14 1
Строганов Александр 2 1
Носов Евгений 3 1
Суханов Владимир 1 1
Трошенков Антон 2 1
Остапенко Григорий 28 1
Албычев Александр 168 1
Петрушин Андрей 110 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Волков Павел 6 1
Заева Елена 14 1
Иванов Евгений 44 1
Петухов Михаил 6 1
Скворцов Александр 12 1
Короткий Юрий 2 1
Скиба Владимир 42 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5998 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53129 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
Энергетика - Energy - Energetically 5300 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5401 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49661 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1126 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5083 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8031 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7497 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 837 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 113 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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