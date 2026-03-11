Разделы

Ипотека цифровая Дистанционная, онлайн, электронная ипотека

Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека

 

 

 

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.03.2026 Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне 1
22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft 1
31.05.2024 Стартовал финальный день кейс-чемпионата в рамках Молодежной программы FINOPOLIS.365 1
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft 1
02.04.2024 Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет 1
19.01.2024 Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду 1
08.11.2023 Уровень цифровизации ипотеки в Банке ДОМ.РФ за год вырос в два раза 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
02.06.2023 Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов 1
15.11.2022 «Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех» 1
28.12.2021 Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку онлайн на готовое жилье 1
16.12.2021 Росреестр планирует разработать сервис для оформления ипотеки в режиме онлайн 2
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 1
01.12.2021 Страховые услуги хотят доверить роботам 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности 1
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений 2
07.07.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке 1
03.07.2019 ГК А101 запускает ипотечный сервис «Одобрено!» 1
04.09.2018 «Цифровая ипотека» и SmartDeal завершили проект по интеграции сервисов в области недвижимости 2
07.08.2018 ГК «А101» объявила о переходе на единую электронную ипотечную анкету 1
13.06.2017 «Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн 1

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 136 2
UIPath 108 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 82 1
Масштабные решения 18 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 270 1
SpectrumData - СпектрумДата 5 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Atomyze - Атомайз 27 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 94 1
МегаФон 10185 1
Dell EMC 5112 1
Microsoft Corporation 25379 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 551 1
Intel Corporation 12606 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 192 1
IBM - International Business Machines Corp 9571 1
Oracle Corporation 6915 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 260 1
Diasoft - Диасофт 1067 1
Red Hat 1348 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 1
McKinsey & Company Int 283 1
Syntacore 28 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
ESG - Enterprise Strategy Group 256 1
Ланит Омни 65 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Газинформсервис - ГИС 437 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 587 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 6
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 3
MR Group - МР Групп - MR Office 41 2
РЖД - Российские железные дороги 2024 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 2
Uber 344 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Петербургская недвижимость 8 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 76 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Открытие Факторинг 3 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Почта России ПАО 2273 1
ВТБ - Почта Банк 506 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 1
Альфа-Банк 1897 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Лента - Сеть розничной торговли 2306 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 68 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
АльфаСтрахование СГ 361 1
Совкомбанк ПАО 297 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 1
Транснефть 326 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 2
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 309 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 22 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 358 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2772 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 58 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 219 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5762 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1680 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13179 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3122 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 701 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 679 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5942 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2553 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6014 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1200 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4766 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6991 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2719 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1595 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7500 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 450 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5948 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7408 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12479 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 3
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 187 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1294 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 680 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4555 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2469 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 231 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 258 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2130 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 221 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Минцифры РФ - Госключ 197 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1581 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 37 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Softline - Polymatica Dashboards 38 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 1
Red Hat Ansible 127 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1179 1
Google Android 14876 1
Apple iOS 8373 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 1
Intel x86 - архитектура процессора 2004 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
Oracle Java - язык программирования 3366 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Terrasoft Creatio 99 1
Apache Hadoop 449 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 1
Microsoft Dynamics 365 138 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 181 1
Боим Анна 11 3
Козак Николай 195 3
Савчук Анатолий 8 2
Гуров Роман 4 2
Комлик Олег 26 2
Прошин Вадим 6 2
Варенцов Кирилл 13 2
Гуцериев Михаил 112 2
Печатников Анатолий 37 2
Макаров Дмитрий 26 1
Полякова Екатерина 6 1
Мацыгин Юрий 50 1
Иванов Петр 23 1
Дячкин Евгений 3 1
Соловьев Сергей 75 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 32 1
Волков Павел 6 1
Мартынова Елена 90 1
Заева Елена 14 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 35 1
Носенко Артем 30 1
Урусов Виктор 152 1
Тараторин Александр 58 1
Литвинов Данила 3 1
Врацкий Андрей 167 1
Горожанкин Алексей 18 1
Карахан Алексей 1 1
Тутаев Михаил 56 1
Касаев Сергей 28 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 28 1
Маркелов Никита 13 1
Драздов Валентин 5 1
Авакянц Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2260 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1850 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2736 2
Россия - ПФО - Самарская область 1501 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2142 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1426 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 2
Россия - СЗФО - Псковская область 680 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1711 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 99 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
Европа 24723 1
Япония 13588 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1347 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - СФО - Новосибирск 4732 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1947 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 970 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3016 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 412 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2168 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1697 1
Россия - УФО - Тюменская область 1304 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 841 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 797 1
Россия - УФО - Челябинская область 1431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 22
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10618 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5766 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1059 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 937 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6333 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2085 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 338 2
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 156 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 444 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4442 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5327 2
Экономический эффект 1227 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 18 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1848 1
Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ - О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде 24 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 234 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 89 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 192 1
Автокод (портал) 39 1
Комсомольская правда ИД 77 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
Дом.РФ - Цифровая академия 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
День молодёжи - 27 июня 1017 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
CNews AWARDS - награда 558 1
