MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft

Девелопер MR Group полностью завершил миграцию данных и функциональных возможностей по жилой недвижимости с зарубежной системы на отечественную платформу BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). В итоге компании удалось оптимизировать процессы планирования, работу с ассортиментом, ценообразованием и коммуникациями с клиентами. Также конструктор позволил провести более 50 внутренних и внешних интеграций, о чем сообщил заместитель генерального директора по информационным технологиям, цифровому развитию и трансформации MR Group Вадим Прошин.

Переход на новый продукт был вызван риском потери производительности, проблем с информационной безопасностью, а также отсутствием потенциала для развития новой функциональности из-за невозможности обновления ПО в результате ухода иностранного вендора с российского рынка.

В качестве альтернативы компания рассматривала полностью самописную систему, готовое CRM-решение и low-code-конструктор. Анализ этих вариантов продемонстрировал наиболее оптимальное решение — использовать конструктор BPMSoft, в котором реализована возможность прописать собственную бизнес-логику, не подстраиваясь под готовую систему, и при этом сэкономить время на разработке самописного решения «с нуля».

Новый инструментарий позволил удовлетворить высокие требования девелопера по проведению сделок по более чем 30 проектам — это десятки тысяч контактов, с которыми активно коммуницируют сотрудники компании и внешние брокеры, партнеры MR Group.

«Я работал в нескольких девелоперских компаниях и могу сказать, что процессы вроде бы и похожи, но везде есть нюансы: в людях, в этапах, в бизнес-логике. Компании находятся в разной степени зрелости, у них разные приоритеты. Создать универсальную CRM, которая будет учитывать все особенности даже в одной отрасли, — это утопия. К тому же, компании развиваются, что-то нужно постоянно менять и дорабатывать. У нас есть серьезная внутренняя экспертиза, и нам нужна была система, которую мы сможем оперативно менять сами», — отметил Вадим Прошин.

В конструкторе BPMSoft предусмотрены возможности для проектирования и управления процессами: инструменты дизайна приложений, администрирования, визуальный редактор, дизайнер системы. Интеграционный потенциал обеспечивает бесшовное взаимодействие всех участников бизнес-процесса без необходимости переключаться между окнами, повторно вносить данные или собирать отчеты вручную из разных систем.

По оценке спикера, с учетом того, что покупатели приходят на разных стадиях реализации проекта, а цикл сделки занимает от двух недель до нескольких месяцев, единая информационная база является важным элементом продаж. Так, эффективность достигается за счет анализа источников лидов, результативности рекламных каналов, хранения истории просмотров на сайте, записи деталей омниканального взаимодействия клиента с отделом продаж и внешними брокерами, использования динамического ценообразования на основе глубокой аналитики больших данных. С момента, когда клиент выбрал объект недвижимости, определяется траектория сделки: будет ли использоваться рассрочка, ипотека, инвестиционные программы — для этого реализована интеграция с банковскими сервисами, а вся информация доступна в карточке клиента в CRM. Согласование договоров также удобно отслеживать в программе благодаря взаимодействию с системой электронного документооборота.

Процесс создания MVP нового решения занял восемь месяцев. За это время MR Group усилиями собственных аналитиков адаптировала конструктор BPMSoft под свои бизнес-требования и реализовала несколько десятков интеграций как с внутренними сервисами компании — СЭД, ERP, корпоративным порталом, облачным хранилищем, DWH и другими, так и с внешними — SuperApp сайта и мобильного приложения, сервисом для работы с брокерами и агентствами недвижимости Open List, оформлением цифровой ипотеки, сервисами компаний-партнеров.

«В процессе перехода мы поменяли 70% функциональности. Импортозаместиться можно было гораздо проще — нашей целью было решение задач бизнеса, и мы этой цели достигли», — сказал Вадим Прошин.

В ближайшее время MR Group доработает блок CRM по работе с коммерческой недвижимостью, к которой необходим отдельный, отличный от жилого сегмента, подход, а также автоматизирует различные модели взаимодействия с резидентами и сделает упор на развитие реферальных программ.