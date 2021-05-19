Спецпроекты

«Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений

ПО Бизнес

«Т1 консалтинг» открыла практику цифровых решений – подразделение, которое занимается разработкой собственных программных продуктов. Например, создание сервиса цифровой ипотеки, который позволяет совершать сделки по покупке недвижимости в полностью удаленном формате, или разработка систем оплаты с помощью голоса или лица клиента. Традиционные для компании направления – заказная разработка, аутсорсинг и аутстаф персонала – также будут приоритетными для нового подразделения.

Структурные изменения продиктованы ростом популярности у бизнес-заказчиков цифровых сервисов и продуктов в новых для ИТ-отрасли областях – роботизации и биометрии. У команды «Т1 консалтинг» уже есть опыт создания подобных решений: заказная разработка, которой компания занимается много лет, позволила нарастить портфолио решений из современного стека технологий. Многие сотрудники были заняты в разработке программных продуктов для госкорпораций, крупнейших банков и частных компаний страны. В собственной лаборатории компании также пилотируются различные инструменты и отрабатываются сценарии их использования.

Создание подразделения цифровых решений отражает новый курс «Т1 консалтинг» как вендора. Сейчас в центре компетенций заняты свыше 200 человек. За последний год число сотрудников выросло в два раза.

«2020 г. был отмечен 30-процентным ростом спроса на услуги нашего направления, – отметил руководитель практики цифровых решений «Т1 консалтинг» Анатолий Савчук. – Крупнейшие игроки рынка в сфере банкинга, ритейла стали активно интересоваться отечественным софтом – мы провели несколько успешных MVP, в том числе с «Почтой России» и Vaillant Group Rus. Хорошо зарекомендовали себя сервисы «Цифровая ипотека» и «Кредитный конфигуратор», которые мы разработали для крупнейших банков. Результатом работы над сложными клиентскими решениями стало, в том числе, развитие направления выпуска собственных программных продуктов, таких как «Smart НСИ» и «Биометрия – Smart services».

«Положительная динамика биометрических решений обусловлена ростом числа государственных и коммерческих инициатив в этом сегменте. Так, Минфин намерен перевести большинство банковских и страховых услуг в онлайн, что требует развития систем удаленной идентификации пользователей с использованием различной модальности – лица, голоса, – сказал руководитель направления digital «Т1 консалтинг» Дмитрий Макаров. – Благодаря реализации подобных проектов с крупнейшими финансовыми организациями страны «Т1 консалтинг» продолжит накапливать экспертизу в новых областях».

Направление биометрии набирает все большую популярность, появляются инновационные технологии, открываются новые сценарии для их применения. Объем глобального биометрического рынка, согласно данным IDC, увеличивается более чем на 23% ежегодно и к 2025 г. превысит $15 млрд. Доля России, по прогнозам аналитиков, в течение четырех лет достигнет $1,1 млрд. Роботизация также является одним из устойчивых трендов на российском рынке и уже применяется для автоматизации не только рутинных задач, но бизнес-критичных процессов.

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