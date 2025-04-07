Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25366
Персоны 73964
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Фролов Евгений



07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
29.08.2024 «Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама» 1
23.05.2024 Российские исследователи повысили точность рекомендательных систем на основе ИИ 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 1
24.07.2007 Сергей Кузнецов: MES доступны и для СМБ 1
20.06.2006 Найдены истоки эффективности ИТ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Фролов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5311 1
ИндаСофт - InduSoft 24 1
Caravan - Караван 89 1
Системы документооборота 498 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Техконсур 12 1
OSIsoft - ОСИсофт 14 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 2
Volvo Cars 253 1
Ford 414 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 1
Mazak - Ямазаки Мазак 3 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 80 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4590 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2200 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2934 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Федеральное казначейство России 1797 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 168 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 321 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 407 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 766 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6941 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24755 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 796 1
Workflow - Поток работ 336 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11588 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 318 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24514 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2938 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11286 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10452 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14024 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8712 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 199 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1969 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 411 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2109 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 917 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 970 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1073 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 777 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2435 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5195 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 483 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7231 1
Microsoft Office 3780 2
Volkswagen Touareg 12 1
Skoda Rapid 6 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 16 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 233 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Toyota Land Cruiser 27 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
BMW X - серия кроссоверов 24 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Porsche Panamera 9 1
GE Proficy 7 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 1
Toyota Corolla 7 1
Toyota Sequoia 2 1
Toyota Hilux 1 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 21 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 49 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 123 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Kia Magentis 1 1
KIA Soul 6 1
Кисляков Евгений 93 2
Богданов Кирилл 112 2
Иванов Петр 23 2
Кочетова Светлана 5 2
Фургальский Владимир 5 2
Горнин Леонид 2 2
Абрамова Елена 14 1
Строганов Александр 2 1
Албычев Александр 154 1
Петрушин Андрей 110 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Иванов Евгений 43 1
Петухов Михаил 6 1
Носов Евгений 3 1
Суханов Владимир 1 1
Трошенков Антон 2 1
Остапенко Григорий 28 1
Кузнецов Сергей 156 1
Волков Павел 6 1
Заева Елена 14 1
Полевой Николай 4 1
Скворцов Александр 12 1
Короткий Юрий 2 1
Скиба Владимир 42 1
Лелеков Алексей 1 1
Гараева Юлия 1 1
Джураев Эльдар 3 1
Путин Владимир 3221 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Германия - Федеративная Республика 12746 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 769 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 3
Энергетика - Energy - Energetically 5176 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 630 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7938 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7716 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5255 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2780 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 1
ИТ-аналитика 45 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2461 1
Экономический эффект 1093 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5029 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3210 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4428 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2528 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1023 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1398 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1634 1
Латинский алфавит 191 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1614 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
Gartner - Гартнер 3566 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153