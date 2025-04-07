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Фролов Евгений
Фролов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|Кисляков Евгений 93 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Иванов Петр 23 2
|Кочетова Светлана 5 2
|Фургальский Владимир 5 2
|Горнин Леонид 2 2
|Абрамова Елена 14 1
|Строганов Александр 2 1
|Албычев Александр 154 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Иванов Евгений 43 1
|Петухов Михаил 6 1
|Носов Евгений 3 1
|Суханов Владимир 1 1
|Трошенков Антон 2 1
|Остапенко Григорий 28 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Волков Павел 6 1
|Заева Елена 14 1
|Полевой Николай 4 1
|Скворцов Александр 12 1
|Короткий Юрий 2 1
|Скиба Владимир 42 1
|Лелеков Алексей 1 1
|Гараева Юлия 1 1
|Джураев Эльдар 3 1
|Путин Владимир 3221 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 3
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|Gartner - Гартнер 3566 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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