Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Лига Цифровой Экономики» создала SCADA-систему на отечественной платформе для компании «Кама»

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») создала для ООО «Кама», производителя мелованного картона и легкомелованной бумаги, единую платформу диспетчеризации процессов на основе отечественной SCADA-системы TRACE MODE 7. Решение обеспечивает мониторинг, сбор, обработку, отображение и архивирование информации о производственных объектах и позволяет управлять автономными системами предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

После ухода с рынка зарубежных поставщиков ПО руководство компании «Кама», единственного в России производителя высококачественного мелованного картона и легкомелованной бумаги, приняло решение о переходе на отечественную систему диспетчеризации основных процессов на производстве. Технологическим партнером проекта стала «Лига Цифровой Экономики».

Внедрение заняло 10 месяцев: в результате заказчик получил систему, которая обеспечивает мониторинг и анализ состояния водного баланса предприятия. Платформа позволяет осуществлять сбор в режиме реального времени необходимых параметров с оборудования независимо от его типа и производителя.

Теперь технолог предприятия видит картину процессов на производстве онлайн, до этого необходимую информацию нужно было собирать посредством телефонного обзвона. Система позволяет считать материальный баланс на основании накопленных данных и формировать готовый отчет, что значительно экономит время специалиста (до этого работа велась вручную в Excel) и исключает возможность ошибок. К решению подключены расходомеры абонента (Гознак) – организован контроль за фактическими и подаваемыми показателями потребления воды. Налажена система оповещения для отслеживания уровня ph на станции биологической очистки.

Созданная платформа представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из серверов, системы хранения данных, коммутаторов, модемов (для SMS), отечественного общесистемного ПО: защищенной среды виртуализации zVirt, нескольких десятков виртуальных машин с ОС Astra Linux, пакета TRACE MODE 7 и MasterOPC.

Важные преимущества решения: возможность масштабирования для подключения других узлов производства, высокая степень защиты – прикладное ПО соответствует приказам ФСТЭК № 31 и № 239. Кроме того, налажено SMS- и email-информирование пользователей.

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

телеком

«Промышленность имеет огромный потенциал для внедрения различных автоматизированных решений. Это стратегически важная для страны отрасль, и мы рады принять участие в столь интересном и значимом проекте. Лига благодарит компанию «Кама» за оказанное доверие – мы высоко ценим налаженное сотрудничество. Каждый реализованный проект в промышленности расширяет нашу экспертизу по этому направлению, что особенно актуально в свете активного импортозамещения по стране в целом», – сказал Павел Коновалов, директор направления практики облачных решений «Лиги Цифровой Экономики».

«В связи с масштабными изменениями на отечественном ИТ-рынке, в том числе в сегменте производственного ПО, компания «Кама» реализует проекты по переходу на импортонезависимые цифровые решения. Благодаря системе, созданной совместно с экспертами Лиги Цифровой Экономики, удалось усовершенствовать и ускорить производственные процессы, сохранив высокое качество продукции. Мы надеемся, что наше взаимодействие позволит сделать работу предприятия еще эффективнее и тем самым еще больше укрепит позиции «Камы» на рынке», – сказала Евгения Фролова, руководитель направления по АСУП ООО «Кама».

«Лига Цифровой Экономики» и компания «Кама» планируют продолжать сотрудничество. В частности, рассматривается возможность подключения дополнительных площадок АСУТП для мониторинга процессов на производстве в режиме реального времени на уже существующей системе «SCADA-архив».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS