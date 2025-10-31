Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тычинин Николай
СОБЫТИЯ
Тычинин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Владимир 2 2
|Удальцов Юрий 10 2
|Киселев Олег 31 2
|Галкин Борис 6 2
|Пимкин Дмитрий 5 2
|Чубайс Анатолий 216 2
|Путин Владимир 3326 2
|Касенкова Марина 3 2
|Рапопорт Ирина 2 2
|Подольский Борис 5 2
|Фролов Евгений 7 1
|Кушнарев Андрей 17 1
|Куликов Сергей 33 1
|Ельцин Борис. 94 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397075, в очереди разбора - 732519.
Создано именных указателей - 185083.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.