Галкин Борис


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 1
30.04.2025 Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск 1
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» 1
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» 1
28.08.2024 Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса» 2
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Галкин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 5
ТехноСпарк - РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 5 1
Holst Centre 3 1
FlexEnable 2 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 60 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 3
Роснано - Роснано Капитал 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 204 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 10 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 35 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3537 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1545 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
Microsoft Office 3956 1
Путин Владимир 3353 4
Подольский Борис 6 3
Касенкова Марина 3 3
Удальцов Юрий 11 2
Пимкин Дмитрий 6 2
Рапопорт Ирина 2 2
Аветисян Владимир 3 2
Тычинин Николай 3 2
Чубайс Анатолий 217 2
Ковалевич Денис 5 1
Кричевский Никита 1 1
Собянин Сергей 476 1
Волк Ирина 27 1
Куликов Сергей 34 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 903 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Нидерланды 3634 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 1
Израиль 2785 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 4
Российская газета 276 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Известия ИД 706 1
РИА Новости 984 1
IDTechEx 4 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
