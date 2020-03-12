В России появилось первое производство гибкой электроники

В технологическом кампусе «ТехноСпарк», расположенном в наукограде Троицк, официально открылся Российский центр гибкой электроники. Новое предприятие позволит России войти в список стран, имеющих собственные производственные мощности в этом быстрорастущем сегменте электроники.

«Железом» единым

Группа «ТехноСпарк», входящая в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», специализируется на работе с «аппаратными» стартапами, занимающимися робототехникой, системами хранения энергии, высокотехнологичным медицинским оборудованием, индустриальной микробиологией и т. д.

10 марта в технологическом кампусе «ТехноСпарка», расположенном в городе Троицк, входящем в состав Новой Москвы, официально открылся Российский центр гибкой электроники. Новое предприятие позволит России войти в список стран, имеющих собственные производственные мощности в этом быстрорастущем сегменте электроники.

«Российский центр гибкой электроники — первый стартап «ТехноСпарка», ставший заводом — отметил генеральный директор «ТехноСпарка» Денис Ковалевич.

Анатолий Чубайс, Сергей Собянин и Денис Ковалевич осматривают продукцию РЦГЭ

Первоначально РЦГЭ будет осуществлять прототипирование и мелкосерийное производство широкого спектра новых продуктов для различных заказчиков, включая иностранных, исследуя различные возможности их применения и обкатывая производственные процессы полного цикла на промышленном оборудовании. Впоследствии, по словам Дениса Ковалевича, центр сосредоточится на производстве наиболее маржинальных продуктов. При этом, при необходимости, часть производственных процессов может быть передана на аутсорсинг и за счет этого на заводе можно будет установить новое оборудование и расширить производство.

Кроме того, РЦГЭ намеревается продавать готовые технологические процессы по производству устройств в промышленных масштабах. Таким образом центр займет нишу между исследовательскими центрами, которые создают прототипы на лабораторном оборудовании, и крупными производствами, которым слишком дорого экспериментировать с наладкой техпроцессов на рабочих линиях. Именно такое позиционирование, по словам Бориса Галкина, директора по развитию РЦГЭ, делает положение его компании уникальным и дает возможность не бояться того, что на рынок гибкой электроники выйдут монстры полупроводникового бизнеса — им будет дешевле купить готовые техпроцессы у компаний, подобных РЦГЭ, а не разрабатывать их самим.

Завод в Троицке будет продавать не только собственно полупроводники, но технологические процессы, отлаженные на промышленном оборудовании

Сейчас в РЦГЭ осваивают техпроцессы изготовления гибких органических TFT-матриц на пластиковой подложке, разработанных лабораторией FlexEnable из Великобритании. В текущем году будет также завершено освоение технологии выпуска гибких металлооксидных TFT-матриц и интегральных микросхем от исследовательских центров IMEC (Бельгия) и Holst Centre (Нидерланды). Технологии передаются вместе с интеллектуальными правами, так что в случае каких-либо внешнеполитических коллизий переданные технологии останутся нашими. Но пока, как уверяет руководство РЦГЭ, никаких предпосылок для лицензионных угроз нет.

Площадь завода — 4,2 тыс. кв. м, из которых 1,8 тыс. кв. м — «чистые комнаты», в которых допускается не более 29 частиц пыли на кубометр. Численность сотрудников — 30 человек, при выходе на полную мощность количество работников вырастет до 100 человек.

После выхода на проектную мощность объем производства составит около 4 тыс. кв. м TFT-матриц в год. Это 1,5 млн матриц для электронных ценников или смарт-карт или 100 тыс. матриц для экранов планшетов, или 100 тыс. матриц для гибких биометрических сенсоров размером с ладонь, или 100 млн чипов для RFID-меток.

После выхода на проектную мощность объем производства составит около 4 тыс. кв. м TFT-матриц в год

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на открытии завода, отметил скорость создания технопарка и РЦГЭ, которому правительство города предоставило субсидию на приобретение оборудования. Кроме того, Сергей Собянин пообещал улучшить транспортную доступность «ТехноСпарка», дотянув до Троицка ветку метро.

Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в который входит «ТехноСпарк», заявил, что создание РЦГЭ позволило стране «войти в клуб» ведущих технологических держав мира и выразил уверенность, что продукция завода будет востребована не только на российском, но и на мировом рынке.

Гибче, легче, дешевле

Термином «гибкая электроника» объединяется класс электронных устройств, которые, как явствует из названия, можно гнуть, сгибать, сворачивать и т. д. Это свойство основано на том, что вместо кремниевых подложек в гибкой электронике используются пластиковые.

Использование пластиковых подложек определяет и другие важные свойства этих устройств — они легче и, во многих применениях, дешевле кремниевых.

Интерес к гибкой электронике растет по мере развития интернета вещей, роста популярности носимой электроники и расширения масштабов оснащения интеллектуальными метками все большего спектра продукции. По оценке аналитиков IDTechEx, рынок печатной, гибкой и органической электроники в 2019 г. составил $37,1 млрд, в 2020-м вырастет до $41,2 млрд, а к 2030 г. — до $74 млрд. Динамика самой популярной гибкой электроники — экранов, также впечатляет. По данным Display Supply Chain Consultants, в 2019 году было продано всего 0,36 млн гибких дисплеев, а в 2023 г. их число достигнет 69 млн, из которых 77% придется на смартфоны, 13% — на планшеты и 10% — на ноутбуки.

Гибкая электроника — это не фигура речи, она действительно гнется и даже сворачивается в рулон

В целом потенциальный годовой рынок для гибкой электроники — 80 млн автомобилей, 2 млрд гаджетов, 80 млрд предметов одежды и 10 трлн упаковок для самых разных товаров. Если в первых двух категориях «классическая» кремниевая электроника еще может соревноваться с гибкой, то в двух последних она практически неконкурентоспособна, поскольку производство гибкой электроники гораздо дешевле. По словам Бориса Галкина, современное «нанометровое» производство кремниевых чипов обходится в сотни миллионов, а линии для гибкой электроники гораздо дешевле. Кроме того, если для производства кремниевой RFID-метки необходимо произвести по различным технологиям чип, антенну и контактные площадки, а потом собрать из них метку, то «гибкая» производится в ходе единого процесса.

Инфраструктурные «нанопроекты»

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Он был создан в 2010 г. в ходе реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. Цель деятельности Фонда —поддержка (финансовая и нефинансовая) развития высокотехнологичных секторов экономики. В сфере его ответственности — 15 наноцентров, 10 инжиниринговых компаний, 770 стартапов. Фондом разработаны 182 образовательные программы для специалистов высокотехнологичных компаний, 63 профессиональных стандарта. Выручка стартапов в 2018 г. составила ₽5,5 млрд, инжиниринговых компаний ₽265 млн.

Пять компаний инвестиционной сети ФИОП вошли в V национальный рейтинг наиболее эффективных технопарков, составляемый ежегодно Ассоциацией кластеров и технопарков России, вышедший в сентябре 2019 г. Причем «ТехноСпарк» четвертый год подряд занял первое место в интегральном рейтинге.