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OSIsoft ОСИсофт

OSIsoft - ОСИсофт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.12.2024 «Динамические Системы» представляют решения для опасных производственных объектов, разработанные в рамках участия в программе льготного кредитования ИТ-проектов Минцифры России 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
22.03.2022 ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности 1
17.05.2017 Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform 1
30.03.2017 PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей 1
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 1
29.11.2013 Автоматизация производства без MES – все равно, что планы на вчера 1
28.05.2013 Компьютер займет место инженера в ЦОД 1
07.09.2012 McAfee в России: Делаем ставку на платформенный подход 1
11.03.2011 Как блоги помогают работе с СЭД? 1
07.08.2008 SAP представила новое решение для управление энергоснабжением 1
24.07.2007 Сергей Кузнецов: MES доступны и для СМБ 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

OSIsoft и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Microsoft Corporation 25775 3
Autodesk 639 3
Schneider Electric 614 3
Honeywell 309 3
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 3
StarLims 5 2
Labware 5 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
TrueConf - ТруКонф 454 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 2
ИндаСофт - InduSoft 30 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
Micromine 6 1
Инносети - Innoseti 21 1
Alcoa Fastening Systems 1 1
Salesforce - MuleSoft 10 1
К2Тех - K2Tech 354 1
Сбер - Сбер2В - Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 6 1
Legrand - Raritan 9 1
Динамические Системы 8 1
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 12 1
Technip 7 1
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Broadcom - VMware 2610 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Балтийский берег ТД 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
ФосАгро 176 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 86 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
OSIsoft PI System 16 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
PTC Inc - ThingWorx 27 2
Software AG Digital Business Platform 11 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 2
Intel Security McAfee Foundstone Vulnerability Management 3 1
Software AG - Apama Streaming Analytics 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Intel Security McAfee Deep Defender - Intel Security McAfee DeepSafe 6 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Динамические Системы - PhoenixDS - СДКПБ - Система дистанционного контроля промышленной безопасности 4 1
GE Proficy 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Северсталь ПАО - Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 33 1
Schneider Electric Viridity EnergyCenter 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 38 1
Emerson DeltaV 3 1
Linux OS 11533 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Apache Hadoop 470 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
SAP Ariba 309 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Aspen aspenONE 28 1
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
SAP NetWeaver 158 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 1
Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 2
Князев Сергей 8 1
Лобанов Валерий 18 1
Камалов Рустам 2 1
Heppelmann Howard - Хеппельманн Говард 3 1
Schwab Jürgen - Шваб Юрген 2 1
Каранкевич Максим 3 1
Гребеник Геннадий 68 1
Косарев Николай 4 1
Колбасов Александр 1 1
Газизуллина Татьяна 1 1
Пшеничный Валерий 1 1
Ефимов Артем 17 1
Сгибнева Ольга 8 1
Борщук Олег 1 1
Добрынин Кирилл 10 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
Левин Самуэль 5 1
Черкасов Сергей 16 1
Левин Леонид 134 1
Эйгес Павел 108 1
Иванов Алексей 163 1
Кузнецов Сергей 163 1
Рыжиков Сергей 112 1
Растопшин Павел 54 1
Сушкевич Антон 67 1
Юдин Дмитрий 38 1
Шальнов Олег 20 1
Девянин Петр 10 1
Курьянов Сергей 162 1
Сивцев Илья 174 1
Аверина Мария 24 1
Тюрин Алексей 17 1
Соломин Алексей 1 1
Самойленко Максим 67 1
Толстунова Ольга 13 1
Житнюк Павел 34 1
Киселева Анастасия 6 1
Беляев Денис 5 1
Фролов Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Армения - Республика 2449 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Грузия 1332 1
Ирак - Республика 709 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Reference - Референс 222 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Пирамида потребностей по Маслоу - Maslow's hierarchy of needs 9 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
9to5Google 60 1
9to5Mac 70 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
АстраКонф 3 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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