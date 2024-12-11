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OSIsoft ОСИсофт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 16
OSIsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 2
|Князев Сергей 8 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Камалов Рустам 2 1
|Heppelmann Howard - Хеппельманн Говард 3 1
|Schwab Jürgen - Шваб Юрген 2 1
|Каранкевич Максим 3 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Косарев Николай 4 1
|Колбасов Александр 1 1
|Газизуллина Татьяна 1 1
|Пшеничный Валерий 1 1
|Ефимов Артем 17 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Борщук Олег 1 1
|Добрынин Кирилл 10 1
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
|Левин Самуэль 5 1
|Черкасов Сергей 16 1
|Левин Леонид 134 1
|Эйгес Павел 108 1
|Иванов Алексей 163 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Растопшин Павел 54 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Шальнов Олег 20 1
|Девянин Петр 10 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Сивцев Илья 174 1
|Аверина Мария 24 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Соломин Алексей 1 1
|Самойленко Максим 67 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Житнюк Павел 34 1
|Киселева Анастасия 6 1
|Беляев Денис 5 1
|Фролов Евгений 8 1
|9to5Google 60 1
|9to5Mac 70 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.