«Динамические Системы» представляют решения для опасных производственных объектов, разработанные в рамках участия в программе льготного кредитования ИТ-проектов Минцифры России

Компания «Динамические Системы» разработала четыре новых программных модуля для контроля за эффективностью и безопасностью опасных производственных объектов (ОПО). Решения позволяют рассчитывать интегральный показатель промышленной безопасности технологического процесса, данные технических рисков, параметры эффективности и безопасности производства, а также отвечают за управление оповещениями о критических ситуациях и режимом эскалации оповещений на контролируемых объектах. Новые решения вошли в единую экосистему программной платформы PhoenixDS. Об этом CNews сообщили представители ООО «Динамические Системы».

Данные модули были разработаны в течение 2023-2024 гг. в рамках программы государственного кредитования компаний на R&D от Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства России от 5 декабря 2019 г. №1598.

Новые программные модули от «Динамических Систем» позволяют решить вопрос импортозамещения продуктов ряда иностранных производителей, таких как: Aveva, Honeywell, Siemens, OSIsoft на российских промышленных предприятиях первого-второго класса опасности.

«Сегодня платформа PhoenixDS насчитывает более 20 программных компонентов, которые помогают решать задачи мониторинга и управления производственными процессами, промышленной безопасностью, аналитикой, цифровым моделированием и другими областями. Компания «Динамические Системы» постоянно совершенствует свой продукт, ориентируясь на рыночные тенденции, ключевые запросы клиентов и стремясь сделать его максимально удобным и полезным для конечного пользователя», — сказал Самуэль Левин, генеральный директор компании.

«Разработанная нами модель анализа динамических событий в режиме реального времени позволяет предприятиям непрерывно оценивать производительность, работоспособность, эффективность и безопасность на производстве, сопоставляя полученные результаты с ожидаемыми расчетными показателями. В случае обнаружения предпосылок возникновения аварийных ситуаций или отклонений от заданных моделей, система по заданному алгоритму автоматически формирует уведомления и подсказки операторам для принятия корректирующих мер до наступления критического момента. Это способствует сокращению числа нарушений и затрат на их устранение, а также в разы повышает скорость принятия решений и минимизирует влияние человеческого фактора», — сказал Самуэль Левин.

Новые модули получили свидетельства о регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, прошли сертификацию в Минцифре России и включены в реестр российского ПО.

Программный модуль PhoenixDS AdvNotif управляет оповещениями о критических ситуациях на контролируемых объектах и предоставляет механизмы эскалации и построения сценариев оповещения с разветвленной логикой.

Программный модуль PhoenixDS IRM позволяет управлять надежностью производственных систем на опасных производственных объектах в области промышленной безопасности с использованием показателей технического риска на основе расчета вероятности отказа работы эксплуатируемого оборудования.

Программный модуль PhoenixDS IPM рассчитывает комплексные показатели эффективности и безопасности производства на опасных производственных объектах на основе данных оперативного мониторинга параметров технологического процесса и состояния систем и оборудования ОПО, учета достижения плановых и целевых показателей производства.

Программный модуль PhoenixDS ISRM осуществляет расчет и оценку интегрального и частных показателей безопасности технологического процесса, позволяет предотвращать возникновение критических ситуаций на контролируемых объектах за счет использования системы проактивного управления рисками промышленной безопасности на производстве, связанными с опасными отклонениями от норм технологического режима.

«Сегодня ИТ-организации осознают важность знания и эффективного использования существующих инструментов государственной поддержки для создания и вывода на рынок новых конкурентоспособных продуктов, которые могут заменить те, что были разработаны иностранными компаниями и ушли с рынка. Компания «Динамические Системы» полностью выполнила все требования Программы, разработала и успешно зарегистрировала новые программные модули в Реестре российского программного обеспечения», — сказали представители Минцифры России.

PhoenixDS — это единое цифровое пространство управления деятельностью предприятий нефтегазового комплекса, угольной, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Осуществляет поддержку непрерывности бизнеса, позволяет минимизировать возникновение критических ситуаций и реализовать прозрачность управления производством, предоставляя прямой доступ в режиме реального времени к глобальной объективной картине состояния производственных процессов, показателям эффективности и промышленной безопасности на предприятии.