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Динамические Системы


ООО «Динамические Системы» - российская компания - разработчик программных продуктов PhoenixDS и Нувола (внесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных), на основе которых реализованы проекты дистанционного риск-ориентированного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов; анализа и моделирования поведения сложных динамических систем; управления производственными процессами; систем управления перевозочным процессом с использованием искусственного интеллекта, оптимизации логистической сети предприятия.


15.04.2025 «Динамические Системы» и МГРИ заключили соглашение о партнерстве 2
11.12.2024 «Динамические Системы» представляют решения для опасных производственных объектов, разработанные в рамках участия в программе льготного кредитования ИТ-проектов Минцифры России 2
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 1
14.11.2024 «Динамические Системы» запускает PhoenixDS 8.0 1
24.10.2024 Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс 1
03.04.2024 Нефтегаз, химическая и горнодобывающая промышленность идут в цифровые облака! 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Динамические Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2599 1
OSIsoft - ОСИсофт 14 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1084 1
Оповещение и уведомление - Notification 4778 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3222 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2200 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 380 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 572 1
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1102 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2557 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 551 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5472 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1355 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1717 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Динамические Системы - PhoenixDS - СДКПБ - Система дистанционного контроля промышленной безопасности 4 3
Динамические Системы - Нувола 1 1
Nuvia Phoenix 141 1
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1635 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2050 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1401 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
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CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 1
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