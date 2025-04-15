ООО «Динамические Системы» - российская компания - разработчик программных продуктов PhoenixDS и Нувола (внесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных), на основе которых реализованы проекты дистанционного риск-ориентированного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов; анализа и моделирования поведения сложных динамических систем; управления производственными процессами; систем управления перевозочным процессом с использованием искусственного интеллекта, оптимизации логистической сети предприятия.