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Динамические Системы
ООО «Динамические Системы» - российская компания - разработчик программных продуктов PhoenixDS и Нувола (внесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных), на основе которых реализованы проекты дистанционного риск-ориентированного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов; анализа и моделирования поведения сложных динамических систем; управления производственными процессами; систем управления перевозочным процессом с использованием искусственного интеллекта, оптимизации логистической сети предприятия.
Динамические Системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
|Динамические Системы - PhoenixDS - СДКПБ - Система дистанционного контроля промышленной безопасности 4 3
|Динамические Системы - Нувола 1 1
|Nuvia Phoenix 141 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
|Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
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