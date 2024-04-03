Нефтегаз, химическая и горнодобывающая промышленность идут в цифровые облака!

Компания «Динамические системы» разработала единое цифровое пространство управления деятельностью предприятий нефтегазового комплекса, химической и горнодобывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамические системы».

Трудно представить работу промышленных предприятий без широкого применения инструментов ИТ-технологий. Например, без таких, как автоматизированные системы управления технологическими процессами, системы планирования ресурсов, диспетчерские или информационные. Как правило, это специализированные программные комплексы от разных производителей, обеспечивающие автоматизацию в определенной области деятельности. Основной их недостаток заключается в слабой взаимной интеграции и, как следствие, невозможности построения единого информационного поля.

Однако, производству необходима комплексная автоматизация управления и возможность контролировать все сферы производственной деятельности на основе актуальной информации и единой цифровой модели предприятия. Такое решение должно обеспечивать бесшовную интеграцию с существующими информационными системами предприятия, предоставлять средства построения цифровой информационной модели, иметь компоненты сбора и проактивного анализа информации о состоянии объектов контроля в масштабе реального времени, средства контроля и управления бизнес/производственными процессами, а также масштабироваться и быть отказоустойчивым.

Для решения этой задачи компания «Динамические системы» расширила функциональные возможности программной платформы Phoenix DS, которая реализована как слабо связанная микросервисная событийно-управляемая архитектура, построенная на единой информационной шине. Такая архитектура обеспечивает масштабируемость системы, а также минимальное время ее реакции в процессе сбора, обработки, визуализации информации о состоянии объектов контроля и выработки рекомендаций по управлению.

Платформа Phoenix DS построена с учетом трех принципов: эффективность, практическая польза и сокращение рисков, и реализована в концепции PaaS («Платформа как сервис») с использованием частного облака предприятия.

В нашем случае PaaS — модель предоставления облачных вычислений, при которой потребитель получает доступ к использованию информационно-технологических платформ: системам мониторинга и контроля, математической библиотеке, интеграционной шине, связующему программному обеспечению, средствам разработки и тестирования, аналитике, размещенным в частном облаке. А частное облако реализуется средствами отказоустойчивого масштабируемого кластера под управлением Kubernetes.

Подобная модель обеспечивает масштабирование и отказоустойчивость каждого элемента платформы за счет внутреннего мониторинга состояния ее сервисов. Это неоспоримое преимущество для крупных промышленных предприятий, которые имеют иерархическую структуру с большим количеством подразделений, работающих в различных предметных областях с разными производственными и бизнес-процессами. На таких предприятиях цифровые модели подразделений, объекты контроля и управления, методы обработки и анализа не похожи друг на друга. Но в тоже время они имеют тесные связи как по передаваемым данным, так и по процессам управления.

Например, цех железнодорожного транспорта горно-обогатительного комбината и рудоуправление имеют разные задачи, объекты управления, контроля и производственные алгоритмы. Но они взаимодействуют между собой, используя общие процессы и данные.

«PhoenixDS имеет возможность полномасштабного развертывания в среде Kubernetes. Сегодня это кластер с неограниченной возможностью масштабирования под задачи крупных территориально-распределенных промышленных предприятий», — сказал Самуэль Левин, генеральный директор компании «Динамические системы».

***

ООО «Динамические Системы» — российская компания — разработчик программных продуктов PhoenixDS и «Нувола» (внесены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных), на основе которых реализованы проекты дистанционного риск-ориентированного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов; анализа и моделирования поведения сложных динамических систем; управления производственными процессами; систем управления перевозочным процессом с использованием искусственного интеллекта, оптимизации логистической сети предприятия.