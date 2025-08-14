«Динамические Системы»: выращиваем таланты и передаем опыт новому поколению специалистов

Компания «Динамические Системы» активно поддерживает профессиональное развитие своих специалистов и выступает инициатором программы стажировок для будущих инженеров-программистов. Летом 2025 г. команда специалистов компании прошла углубленное обучение в рамках образовательной программы повышения квалификации НИТУ МИСИС («Горное дело»). На протяжении нескольких недель опытные преподаватели делились своими знаниями с сотрудниками компании, рассказывая о специфике открытых и подземных горных работ, особенностях карьерного строительства, свойствах редких металлов, методах, процессах и показателях обогащения руды и т.д. Об этом CNews сообщили представители «Динамических Систем».

Специалисты внимательно изучали новейшие достижения науки и техники, знакомились с современными технологиями и оборудованием, применяемым в горнодобывающей промышленности. Обучение проходило в вечернее время, что позволило участникам совмещать работу и учебу, сохраняя высокий темп профессиональной активности.

Полученные новые знания помогут глубже разобраться в потребностях отрасли, грамотно интегрировать инновационные решения компании и оптимизировать рабочие процессы.

Самуэль Левин, генеральный директор компании «Динамические Системы»: «Развитие талантов и постоянное совершенствование навыков наших сотрудников — ключ к устойчивому развитию компании и созданию инновационных решений, необходимых рынку сегодня. Мы стремимся создать условия, в которых каждый сможет раскрыть свой потенциал и внести вклад в общее дело».

Особое внимание компанией «Динамические Системы» уделяется поддержке студентов и молодых специалистов. Несмотря на многообразие учебных программ и востребованность различных специальностей, выбор будущей профессии требует личного понимания ее привлекательности и соответствия интересам каждого человека. Стажеры, которые проходят у нас производственную практику, могут испытать себя в реальных проектах и представить собственные разработки, приобретая бесценный практический опыт.

Компания «Динамические Системы» много лет поддерживает партнерские отношения с престижными техническими университетами России, включая такие известные учебные заведения, как МАИ, НИТУ МИСИС, МГРИ, РГУ имени Губкина и другие. Предприятие ежегодно открывает двери для студентов старших курсов, желающих пройти летнюю практику, предоставляя им возможность впервые окунуться в реальную рабочую среду, познакомиться с жизнью компании изнутри и приобрести важные профессиональные навыки.

«Мы верим, что будущие программисты, инженеры и технологи, которые к нам приходят сегодня, смогут построить успешную карьеру. Начало большого пути начинается с приобретения первых практических навыков и знакомства с культурой организации. Нам важно осознавать, что мы вносим свой вклад в формировании нового поколения профессионалов», — сказал Андрей Судиловский, технический директор компании «Динамические Системы».