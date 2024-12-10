Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования

Центральный университет и институт AIRI, научная некоммерческая организация, специализирующаяся на исследованиях в области искусственного интеллекта (ИИ), запускают совместную лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования. Руководить лабораторией будет ученый мирового масштаба, профессор Александр Горбань. Профессор вернулся из-за рубежа, чтобы совместно с Центральным университетом и AIRI развивать науку и популяризировать ИИ в России. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Задачи лаборатории: фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта для развития и внедрения новых алгоритмов в бизнес; подготовка плеяды ученых нового поколения.

Совместная лаборатория Центрального университета и AIRI предоставляет студентам вуза возможность написания диплома под руководством профессора с мировым именем и дальнейшего построения научной карьеры.

Деятельность лаборатории сосредоточится на следующих направлениях исследований, но не ограничится ими: мультиагентные гетерогенные системы искусственного интеллекта с взаимным исправлением ошибок; искусственный интеллект и шестая проблема Гильберта: новые поколения физических моделей с гибридизацией фундаментальных моделей и систем машинного обучения; практический анализ больших коллекций разнородных данных из различных областей.

Работа лаборатории будет строиться на принципе дополнения компетенций Центрального университета и AIRI, чья научно-исследовательская деятельность носит прикладной характер и приносит пользу научному сообществу и бизнесу.

Создание совместной лаборатории существенно ускорит прогресс в области искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей, интеллектуальной обработки данных и математического моделирования благодаря междисциплинарному взаимодействию и синтезу знаний.

Профессор Александр Горбань, доктор физико-математических наук, работает во многих областях фундаментальной и прикладной науки, включая статистическую физику, неравновесную термодинамику, теорию машинного обучения и математическую биологию.

Профессором опубликовано более 20 книг и 250 научных статей, его h-index (Индекс Хирша) равняется 65. Более 30 учеников профессора Горбаня имеют научную степень, из них семь — степень доктора наук. Александр Горбань работал и занимался наукой в ведущих математических центрах мира, в которых он разрабатывал уникальные авторские научные программы: Клеевский Математический Институт, Кембридж, США; Математический Институт Исаака Ньютона, Кембридж, Великобритания; Институт Высших Научных Исследований (IHES), Бюр-Сюр-Ивет, Париж; Курантовский Математический Институт, Нью Йорк; Федеральный институт технологии (ETH Zurich), Швейцария; Лестерский университет (University of Leicester), Великобритания; Королевский колледж Лондона (King's College London), Великобритания.

Александр Горбань состоит в российских и зарубежных научных ассоциациях, в некоторых является членом правления: член правления Российской ассоциации нейроинформатики; член правления Международной ассоциации нейроинформатики (International Neural Network Society, INNS); член Общества индустриальной и прикладной математики (SIAM); член Лондонского математического общества (LMS); член Британской Академии Высшей Школы (HEA).

Профессор Александр Горбань специализируется на междисциплинарных исследованиях. В спектр тематик входят: динамические системы, математическая химия, математическая физика — вплоть до шестой проблемы Гильберта в узком смысле, интеллектуальный анализ данных и машинное обучение.

Александр Горбань, профессор Центрального университета, ведущий научный сотрудник AIRI: «При выборе партнеров для научного сотрудничества я в первую очередь ориентируюсь на духовную общность и готовность к развитию. С руководством Центрального университета и AIRI я чувствую близость взглядов на образование и развитие науки. После стольких лет работы за границей приятно видеть, как модифицируется система российского образования — становится прогрессивнее и практикоориентированнее. После выпуска из учебного заведения студент должен понимать, где может применить свои знания. позиция Центрального университета в этом плане очень верная, на мой взгляд — начиная от осознанного выбора своей профессии и заканчивая стажировками в компаниях-партнерах. Синергия фундаментальных знаний, науки и бизнеса — система, которая есть у Центрального университета и которую мне хотелось бы видеть во многих российских вузах».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Центральный университет привлекает ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, включая таких выдающихся ученых как Александр Горбань, создавая уникальную среду для обучения студентов. Созданная в сотрудничестве с Институтом AIRI лаборатория не только открывает доступ к передовым разработкам в сфере ИИ, но и культивирует междисциплинарный подход, воспитывая универсальных ученых, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и решать сложные задачи. Это значительный шаг к развитию отечественного ИТ-сообщества и популяризации искусственного интеллекта в нашей стране, позволяющий будущим поколениям принимать непосредственное участие в создании инновационных решений в этой стратегически важной сфере под руководством признанных ученых с мировым именем».