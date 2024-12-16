Лобанов Валерий
Лобанов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 9
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
|Смоляков Дмитрий 10 10
|Епихин Михаил 12 10
|Врацкий Андрей 135 10
|Ульянов Николай 112 10
|Батай Илья 55 10
|Меденцев Константин 97 9
|Сергеев Сергей 138 9
|Чаркин Евгений 296 9
|Натрусов Артем 284 9
|Ложкин Руслан 34 9
|Шадаев Максут 1009 9
|Сотин Денис 205 9
|Луганцев Александр 51 9
|Демидов Сергей 127 9
|Аксаков Анатолий 155 9
|Данилов Михаил 31 9
|Паршин Максим 316 9
|Петров Михаил 138 9
|Шпак Василий 223 9
|Урусов Виктор 127 9
|Иванов Алексей 131 9
|Наумов Владимир 17 9
|Труненков Сергей 35 9
|Алешкин Сергей 65 9
|Миллер Артем 11 9
|Коптелов Андрей 109 9
|Белоусов Максим 108 9
|Шипов Савва 101 9
|Клепиков Алексей 117 9
|Лигачев Глеб 87 9
|Онищенко Владислав 96 9
|Бадалов Андрей 65 9
|Евраев Михаил 262 9
|Фомичев Олег 138 9
|Гимранов Ринат 122 9
|Козырев Алексей 321 9
|Ермолаев Артем 378 9
|Попов Андрей 111 9
|Ушаков Анатолий 41 9
|Сахаров Александр 73 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Евразийский цифровой университет 1 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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