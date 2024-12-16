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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
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Лобанов Валерий



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Лобанов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 9
МегаФон 8805 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 9
UIPath 101 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 4
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 4
Рустам Курмаев и партнеры 24 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Softline - Софтлайн 2811 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
ИнЭкс - InEx 3 3
Broadcom - VMware 2359 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 9 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Oracle Corporation 6688 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
McKinsey & Company Int 248 1
Ланит Омни 65 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
SAP SE 5279 1
Navicon - Навикон 284 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 15
МКБ - Московский кредитный банк 558 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 12
РЖД - Российские железные дороги 1903 10
Абсолют Банк 230 10
Ингосстрах СПАО 421 10
Ингосстрах Инвестиции 19 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 9
Лента - Сеть розничной торговли 2080 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 9
Транснефть 299 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
Сургутнефтегаз - СНГ 269 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
Ренессанс Страхование 160 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 9
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 14
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 9
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 6
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
DevOps - Development и Operations 865 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
НКТ - Р7-Офис 380 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 9
IBM Public Cloud 26 9
Linux OS 9937 2
Apache Hadoop 427 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
SAP Ariba 296 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Red Hat OpenShift 132 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Смоляков Дмитрий 10 10
Епихин Михаил 12 10
Врацкий Андрей 135 10
Ульянов Николай 112 10
Батай Илья 55 10
Меденцев Константин 97 9
Сергеев Сергей 138 9
Чаркин Евгений 296 9
Натрусов Артем 284 9
Ложкин Руслан 34 9
Шадаев Максут 1009 9
Сотин Денис 205 9
Луганцев Александр 51 9
Демидов Сергей 127 9
Аксаков Анатолий 155 9
Данилов Михаил 31 9
Паршин Максим 316 9
Петров Михаил 138 9
Шпак Василий 223 9
Урусов Виктор 127 9
Иванов Алексей 131 9
Наумов Владимир 17 9
Труненков Сергей 35 9
Алешкин Сергей 65 9
Миллер Артем 11 9
Коптелов Андрей 109 9
Белоусов Максим 108 9
Шипов Савва 101 9
Клепиков Алексей 117 9
Лигачев Глеб 87 9
Онищенко Владислав 96 9
Бадалов Андрей 65 9
Евраев Михаил 262 9
Фомичев Олег 138 9
Гимранов Ринат 122 9
Козырев Алексей 321 9
Ермолаев Артем 378 9
Попов Андрей 111 9
Ушаков Анатолий 41 9
Сахаров Александр 73 9
Россия - РФ - Российская федерация 144219 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 220 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Евразийский цифровой университет 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 10
CNews AWARDS - награда 519 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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