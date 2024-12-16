TAU Technologies ТАУ Браузера
ТАУ Браузера замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra, Honeywell, Ivanti и других, при этом обладая более широким функционалом, возможностями настройки и глубокой кастомизации.
TAU Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|TAU Technologies - ТАУ Технологии 7 4
|Honeywell 282 3
|Zebra Technologies 145 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|SAP SE 5279 2
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Softline - Develonica - Девелоника 132 1
|Ivanti - ранее LANDesk 87 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
|Солдатенков Дмитрий 3 2
|Епифанов Александр 4 2
|Овчаренко Юрий 37 1
|Колотова Дарья 4 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Беляев Владислав 84 1
|Сидоров Андрей 3 1
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