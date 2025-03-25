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Mertech MovFast ТСД
|25.03.2025
|SafeMobile теперь управляет терминалами сбора данных Mertech 1
|26.11.2024
|Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех» 2
Mertech MovFast ТСД и организации, системы, технологии, персоны:
|Mertech - Мертех 3 1
|Ivanti - ранее LANDesk 89 1
|Zebra Technologies 145 1
|TAU Technologies - ТАУ Технологии 7 1
|Honeywell 284 1
|SAP SE 5305 1
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