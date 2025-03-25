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Mertech MovFast ТСД


25.03.2025 SafeMobile теперь управляет терминалами сбора данных Mertech 1
26.11.2024 Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Mertech MovFast ТСД и организации, системы, технологии, персоны:

Mertech - Мертех 3 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
Zebra Technologies 145 1
TAU Technologies - ТАУ Технологии 7 1
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ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 505 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 11 1
Google Android 14127 1
TAU Technologies - ТАУ Браузера 5 1
Сидоров Андрей 3 1
Солдатенков Дмитрий 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
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